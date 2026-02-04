このページの本文へ

ChatGPTで障害発生　会話しづらい状態に

2026年02月04日 11時16分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
OpenAIのロゴ

　OpenAIの「ChatGPT」で2月4日10時23分頃、会話の読み込みや開始に関する障害が発生。同日11時現在も継続している。

　同社は本件について、緩和策を適用した上で回復状況を監視中としている。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
ピックアップ