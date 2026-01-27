また会えた…！「ミルクレア 天空の抹茶」あの“むにゅ～っ食感”復活

赤城乳業はバーアイス「ミルクレア天空の抹茶」（216円）を1月27日より全国で発売する。

昨年バズった「ミルクレア天空の抹茶」が今年も

“むにゅ～っ”とした食感が特徴

「ミルクレア天空の抹茶」は、2024年にコンビニ限定で発売され、SNSで大きな話題となった商品。今回、販売チャネルを拡大し、再登場となる。

抹茶アイスの中に濃厚な味わいと“むにゅ～っ”とした食感を特徴としたミルクアイスを入れたバーアイス。

抹茶アイス部分は、豊かな香りと濃厚で奥深い甘み、ほどよい苦みが特徴の静岡県産「天空の抹茶」から厳選された一番茶のみを使用。今回、抹茶量をアップさせるリニューアルをすることで、より「濃い抹茶」と「濃いミルク」の組み合わせが楽しめるよう仕上げている。

1本あたり198kcal。

「天空の抹茶」とは

「天空の抹茶」は、静岡県の豊かな自然に囲まれた山間地域で栽培された茶葉が原料。

旨みが増すよう手間暇をかけて被覆栽培された碾茶（てんちゃ）を丁寧に微粉砕することで作られており、豊かな香りと濃厚で奥深い甘み、ほどよい苦みが特徴だという。

今年こそは食べたいという人も！

本商品は昨年販売の時、評判がよく「ねっちり食感がクセになる」「抹茶が本格的」という声も多くみられた。コンビニ限定での販売だったが、なかなか手に入らないといった声もあったようだ。



今年は、人気のあまり販売経路が拡大し、コンビニ以外でも買えるようになる。昨年食べたという方も、食べ逃したという方も、昨年より進化した1本を楽しんでみては。

（※文中の価格はすべて税込）