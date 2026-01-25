とろける塩キャラメル×濃厚ブラウニー！これは背徳～！「塩キャラメルデザートフェア」がスタート

ビッグボーイ、ヴィクトリアステーションは、「塩キャラメルデザートフェア」を1月22日開催中。
ビッグボーイの「塩キャラメルデザートフェア」
ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」では、肉料理のデザートとして楽しめるスイーツ各種も人気。
開催中の「塩キャラメルデザートフェア」では、「ブラウニー塩キャラメルファッジサンデー」などデザート3品を発売している。
▲「ブラウニー塩キャラメルファッジサンデー」（495円）
ほんのり温かいブラウニーに、塩キャラメルアイス、ホイップ、ナッツなどをのせたデザート。
温かいブラウニーと冷たいキャラメルアイスの絶妙なマリアージュが堪能できる。別添えで提供される温かくほろ苦いキャラメルソースをかけて、より濃厚な味わいを楽しむこともできる。
▲「ミニ塩キャラメルファッジサンデー」（363円）
食後にぴったりなミニサイズの「ミニ塩キャラメルファッジサンデー」も発売。
また、塩キャラメルの程よい塩味とコクのある風味、ナッツの食感を楽しめる「塩キャラメルアーモンドアイス」も用意している。
▲「塩キャラメルアーモンドアイス」（176円）
冬に食べたい濃厚系が嬉しい〜！
この時期だからこそより食べたくなる濃厚系スイーツ。お腹いっぱいお肉を食べた後でもパクパクいけちゃいそう。
ビッグボーイはハンバーグやステーキがメインのお店だが、メインメニューを注文しなくても、デザートだけでも楽しむことができる。
デザートの注文でプラス165円で、通常（単品は385円）よりお得にドリンクバーもつけられるので、カフェ利用にもよさそう。
おやつタイムなど、ちょっと小腹が空いた時に駆け込むのもありだ！
（※文中の価格はすべて税込）