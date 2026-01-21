このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2391回

今年後半に発売へ

アップル「iPhone 18 Pro」うわさ総まとめ　画面下Face IDや衛星ネット対応か

2026年01月21日 20時00分更新

文● 篠原修司

筆者提供

　アップルが今年9月に発売予定のiPhone 18 ProとiPhone 18 Pro について、すでに多くのうわさが飛び交っている。米メディアMacRumorsが1月15日に、2026年1月時点でうわさされている12の新機能をまとめているので紹介する。

　以下が、現時点でうわさされている新機能となる。

  1. 全体的なデザインは同じで、6.3インチと6.9インチのディスプレーサイズ、3つのリアカメラを収める「プラトー」デザインを採用
  2. 画面下Face ID
  3. フロントカメラが画面左上隅に移動
  4. 少なくとも1つのリアカメラに可変絞り機能を搭載
  5. TSMCの2nmプロセスと新しいパッケージング技術で製造されたA20 Proチップ
  6. スワイプジェスチャーを廃止し、シンプル化されたカメラコントロールボタン
  7. MagSafe充電のための背面セラミックシールドのデザイン変更。より、すりガラスのような外観になる可能性あり
  8. 5G／LTEセルラー接続用のアップル設計C1XまたはC2モデム
  9. Wi-Fi 7、Bluetooth 6、Thread対応のアップル設計N1チップ、またはそれ以降のバージョンのチップ
  10. 衛星経由でのウェブブラウジング
  11. 新しいカラーオプション：バーガンディ、ブラウン、パープル
  12. iPhone 18 Pro MaxはiPhone 17 Pro Maxよりわずかに厚くなる可能性（より大容量のバッテリーを収めるため）

　画面下Face IDは複数の情報源からうわさされており、実現すればiPhoneの画面上部からノッチやダイナミックアイランドが不要になる。フロントカメラが画面左上に移動するのは、ディスプレー下にFace IDセンサーを配置するための措置とみられる。

　A20 Proチップは、TSMCの最新2nmプロセス「N2」で製造され、A19チップと比較して最大15％の高速化と30％の電力効率向上が期待されている。また、WMCM（ウェハーレベル・マルチチップ・モジュール）技術により、RAMがCPU、GPU、Neural Engineと同じウェハー上に統合される。

　衛星経由でのウェブブラウジングが実現すれば、携帯電話の電波が届かない場所でもインターネット接続が可能になる。現行モデルでは緊急SOSのみが衛星経由で利用可能だが、完全なインターネット接続への拡張が検討されているようだ。

