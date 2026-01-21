篠原修司のアップルうわさ情報局 第2391回
今年後半に発売へ
アップル「iPhone 18 Pro」うわさ総まとめ 画面下Face IDや衛星ネット対応か
2026年01月21日 20時00分更新
アップルが今年9月に発売予定のiPhone 18 ProとiPhone 18 Pro について、すでに多くのうわさが飛び交っている。米メディアMacRumorsが1月15日に、2026年1月時点でうわさされている12の新機能をまとめているので紹介する。
以下が、現時点でうわさされている新機能となる。
- 全体的なデザインは同じで、6.3インチと6.9インチのディスプレーサイズ、3つのリアカメラを収める「プラトー」デザインを採用
- 画面下Face ID
- フロントカメラが画面左上隅に移動
- 少なくとも1つのリアカメラに可変絞り機能を搭載
- TSMCの2nmプロセスと新しいパッケージング技術で製造されたA20 Proチップ
- スワイプジェスチャーを廃止し、シンプル化されたカメラコントロールボタン
- MagSafe充電のための背面セラミックシールドのデザイン変更。より、すりガラスのような外観になる可能性あり
- 5G／LTEセルラー接続用のアップル設計C1XまたはC2モデム
- Wi-Fi 7、Bluetooth 6、Thread対応のアップル設計N1チップ、またはそれ以降のバージョンのチップ
- 衛星経由でのウェブブラウジング
- 新しいカラーオプション：バーガンディ、ブラウン、パープル
- iPhone 18 Pro MaxはiPhone 17 Pro Maxよりわずかに厚くなる可能性（より大容量のバッテリーを収めるため）
画面下Face IDは複数の情報源からうわさされており、実現すればiPhoneの画面上部からノッチやダイナミックアイランドが不要になる。フロントカメラが画面左上に移動するのは、ディスプレー下にFace IDセンサーを配置するための措置とみられる。
A20 Proチップは、TSMCの最新2nmプロセス「N2」で製造され、A19チップと比較して最大15％の高速化と30％の電力効率向上が期待されている。また、WMCM（ウェハーレベル・マルチチップ・モジュール）技術により、RAMがCPU、GPU、Neural Engineと同じウェハー上に統合される。
衛星経由でのウェブブラウジングが実現すれば、携帯電話の電波が届かない場所でもインターネット接続が可能になる。現行モデルでは緊急SOSのみが衛星経由で利用可能だが、完全なインターネット接続への拡張が検討されているようだ。
