アップル、iPad miniからMacBook Airまで有機EL化か

アップルはiPad mini、MacBook Pro、iPad Air、iMac、MacBook Airの5製品について、2026年から2028年にかけて有機ELディスプレーへのアップグレードを計画しているという。台湾メディアDigiTimesが1月16日に報じた。

このうわさについては以前、米メディアBloombergのMark Gurman記者が早ければ今年中にもiPad miniとMacBook Proが有機ELディスプレーを搭載すると報じたことがある。

また、韓国メディアTHE ELECも先月、アップルが2027年か2028年に24インチの有機ELディスプレー搭載iMacを発売する計画だと報じていた。

一連の報道をまとめると、2026年から2028年にかけて、iPad mini、MacBook Pro、iPad Air、iMac、MacBook Airへと有機ELが徐々に拡大していく見込みになる。

それぞれの搭載予定時期は以下のとおり。

iPad mini：2026年

MacBook Pro：2026年後半または2027年

iPad Air：2027年

iMac：2027年または2028年

MacBook Air：2028年

有機ELディスプレーはLCD（液晶）ディスプレーと比較して全体的な画質が優れており、より豊かな色彩と、真の黒を表現できる高いコントラスト比を特徴としている。