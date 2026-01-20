10000mAhで30W出力　巻き取り式USB Type-C一体型モバイルバッテリー

エレコムは1月20日、巻き取り式USB Type-Cケーブルを一体化した、容量10,000mAhのモバイルバッテリーを発売した。本製品は中国のCCC認証を取得しており、中国国内線への機内持ち込みも可能だ。キャリーケース風のデザインが特徴で、オープン価格で販売される。

本製品は、ケーブル長が約65cmと適度な長さで、必要に応じてスッと引き出して使用できる。巻き取り式なので使用後はコンパクトに収納可能だ。このデザインは日常的な使用においても煩わしさがなく、旅行や出張時に特に便利である。また、10,000mAhの大容量により、スマートフォンやその他多数のデバイスに安定した電源供給を行える。

DE-C79-10000BK（ブラック）とDE-C79-10000SV（シルバー）の2つのカラーバリエーションが提供され、どちらもUSB Type-CポートとUSB-Aポートを備えている。最大で30Wの出力が可能で、幅広い電子機器に対応している。また、Nintendo SwitchやノートPCなどの充電にも対応し、複数の機器をまとめて充電できる機能も備えているのが魅力だ。

安全面でも配慮が行き届いており、過充電や過放電を防ぐ設計となっている。