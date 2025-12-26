MSI MPGシリーズのレビューキャンペーン｜2点購入で6,000円、3点で12,000円分還元

　エムエスアイコンピュータージャパンは、1月16日から3月31日までの期間に「MPGで決まり！MSI MPGシリーズレビューキャンペーン」を開催する。対象となる製品を2点以上購入し、正規販売店のECサイトや価格.comにレビューを投稿した顧客全員に、最大で12,000円分の「えらべるPay」がプレゼントされるという内容だ。

　今回のキャンペーンでは、マザーボード、電源ユニット、PCケースの中から異なるカテゴリーの製品を2点以上購入し、さらにレビューを投稿することで特典が受け取れる。2点購入で6,000円分、3点購入で12,000円分の「えらべるPay」が贈られる。

　参加するには、製品を購入したサイトでレビューを投稿後、MSIメンバーセンターにログインして応募ページから必要情報を入力し、購入証明やレビューURLを含むスクリーンショットを提出する。審査が完了すると、「えらべるPay」引き換えコードがメールで送付される。

　ただし、特典には在庫があるため、無くなり次第キャンペーンは終了する。また、同一カテゴリーの製品を複数購入してもキャンペーンの対象とはならない点も留意したい。1アカウントにつき1回のみの応募で、1世帯あたりの応募は最大2回まで可能だ。

