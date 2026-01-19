Chatworkで社長から緊急連絡!? それはなりすましで企業から金銭を騙し取る「ニセ社長詐欺」ですよ！

Chatworkで社長から指示が!?

ビジネス向けチャットサービス「Chatwork」を運営するkubellは2026年1月、「実在する企業の代表者や社員を装い、口座情報の提供や現金の振り込みを要求する、なりすまし詐欺」の発生を確認したと発表しました。

これはいわゆるビジネスメール詐欺、最近のテレビ報道などでは「ニセ社長詐欺」云々と呼ばれているフィッシング詐欺の一種。昨年2025年末からさまざまな企業・団体で被害が相次いでいます。

元々は「【緊急】今すぐにLINEグループを新規作成してQRコードを返信せよ。他者を招待する必要はない」という内容のメールを社長あるいは役員名で送り付け、最終的に振込などを実行させ金銭を騙し取るものですが、今回注意喚起されたのは詐欺の入口がメールからChatworkになったバージョン。

いずれも文中に「緊急」「他者を招待するな」といった文言を加えることで当事者の判断能力を奪いつつ、部署内での情報共有も排除したいという意図がうかがえます。

Chatwork経由のニセ社長詐欺が怖いのは、従業員以外いないクローズドな空間（と思い込んでしまいがちな）チャットアプリで第一報が送られてくること。不特定多数から届くメール以上に信ぴょう性が高まってしまいます。

まずは、日頃から金銭にまつわる操作に関しては、たとえ社長からのアプローチであっても、一個人で作業を完結させないルール作りが必要でしょう。