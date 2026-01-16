【50%オフ】軽量なのに速乾！ ダイソンドライヤーが半額セール中！【本日終了】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

軽量なのに大風量で速乾！

ダイソンの「Supersonic rヘアドライヤー」が50%オフ！

従来モデルより30%小型化、20%軽量化を実現したダイソンの「Supersonic rヘアドライヤー」が50%オフの25,900円で、Amazonにて割引販売中！

後頭部まで楽に乾かせる人間工学に基づいた設計など、魅力を詳しくご紹介します。

※カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ダイソンの「Supersonic rヘアドライヤー」の注目ポイント

驚きの軽さと、後ろも乾かしやすい形状

従来のモデルと比べて30%小さく、20%軽量化。流線形の形状で、届きにくい後頭部も簡単にしっかり乾かすことができます。

速乾で髪への熱ダメージを防ぐ

電力密度の高いヒーターと曲線を通過する気流をより均等に熱する設計で速乾を実現。

速乾で熱を当てる時間を短くすることと、温度が上がりすぎないよう一定に保つ機能「インテリジェント・ヒートコントロール」を搭載することで、過度な熱ダメージから髪を守ります。

豊富なアタッチメント

3種類のアタッチメントが付属しており、用途や好みに合わせて変更することができます。

また、取り付けられたアタッチメントを瞬時に認識し、あらかじめ設定された推奨風速・風温に自動で調節してくれます。

まとめ

過去価格：51,428円

現在の価格：25,900円［50%OFF］

軽量なのに速乾かつ、髪の熱ダメージを軽減するダイソンの「Supersonic rヘアドライヤー」。この機会にチェックしてみてください。

