このページの本文へ

Amazonブラックフライデー 注目セール商品 第20回

【セール価格記載】今買うべきお得な「USB ACアダプター」はこれだ！

2024年11月30日 11時15分更新

文● ASCIIセール班

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
（記載価格は記事作成時の価格です）

　12月6日（金）23:59まで開催中の「Amazon ブラックフライデー」。膨大なセール商品の中から、アスキー編集部員が“買い”だと思ったお買い得商品をリストアップ！

Amazonブラックフライデー2024のページへ
　
【最大12％】ポイントアップキャンペーンにエントリー
　

エレコム 急速充電器 Type-C USB PD対応 30W 2ポート (USB-C/USB-A) 小型 軽量 【iPhone 16 15 iPad Macbook Air Surface 対応】 ホワイト EC-AC14WH

🌟2,250円が20%OFF👉1,799円

Image from Amazon.co.jp
エレコム 急速充電器 Type-C USB PD対応 30W 2ポート (USB-C/USB-A) 小型 軽量 【iPhone 16 15 iPad Macbook Air Surface 対応】 ホワイト EC-AC14WH

エレコム 充電器 65W USB PD対応 3ポート Type-C USB-A 【 iPhone 16 15 14 iPad Macbook Air ノートPC】 しろちゃん EC-AC4465WF

🌟4,290円が16%OFF👉3,599円

Image from Amazon.co.jp
エレコム 充電器 65W USB PD対応 3ポート Type-C USB-A 【 iPhone 16 15 14 iPad Macbook Air ノートPC】 しろちゃん EC-AC4465WF

エレコム 充電器 65W USB PD対応 小型 Type-C 1ポート PPS対応 GaN II採用 PSE認証 ブラック 【iPhone 16 15 iPad Macbook 等対応】 EC-AC8565BK

🌟2,990円が16%OFF👉2,499円

Image from Amazon.co.jp
エレコム 充電器 65W USB PD対応 小型 Type-C 1ポート PPS対応 GaN II採用 PSE認証 ブラック 【iPhone 16 15 iPad Macbook 等対応】 EC-AC8565BK

セールの利用方法、お得な攻略法はこちら！

Amazonブラックフライデー2024完全攻略【随時更新】

e

Amazonブラックフライデー、2024年も徹底攻略！ おトクなチャンスに向けて、120%楽しめる攻略法を徹底解説。チェックしておきたい目玉商品も紹介しますよ。

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

プレミアムPC試用レポート

ピックアップ
アスキーストア's 人気ランキング ベスト5

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン