【セール価格記載】今買うべきお得な「SIMフリースマホ」はこれだ！
2024年11月30日 11時25分更新
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（記載価格は記事作成時の価格です）
12月6日（金）23:59まで開催中の「Amazon ブラックフライデー」。膨大なセール商品の中から、アスキー編集部員が“買い”だと思ったお買い得商品をリストアップ！
Galaxy Z Flip5 ｜512GB｜グレー｜Galaxy AI対応｜SIMフリー スマホ 本体 端末｜Samsung純正 国内正規品｜折りたたみAIフォン｜メインディスプレイ6.7インチ｜フルHD+｜バッテリー 3,700mAh｜187g|SM-F731QZUESJP
🌟17万9,900円が12%OFF👉15万8,000円
|Image from Amazon.co.jp
|Galaxy Z Flip5 ｜512GB｜グレー｜Galaxy AI対応｜SIMフリー スマホ 本体 端末｜Samsung純正 国内正規品｜折りたたみAIフォン｜メインディスプレイ6.7インチ｜フルHD+｜バッテリー 3,700mAh｜187g|SM-F731QZUESJP
Xiaomi POCO F6 Pro 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2搭載 120Hz 有機ELディスプレイ 120W Xiaomiハイパーチャージ ホワイト
🌟6万9,980円が10%OFF👉6万2,980円
|Image from Amazon.co.jp
|Xiaomi POCO F6 Pro 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2搭載 120Hz 有機ELディスプレイ 120W Xiaomiハイパーチャージ ホワイト
Xiaomi SIMフリースマートフォン Redmi 12 5G 8GB+256GB 6.8インチ高精細ディスプレイ ガラス背面 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ポーラーシルバー
🌟3万4,800円が23%OFF👉2万6,820円
|Image from Amazon.co.jp
|Xiaomi SIMフリースマートフォン Redmi 12 5G 8GB+256GB 6.8インチ高精細ディスプレイ ガラス背面 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ポーラーシルバー
シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Xiaomi 13T Pro 12GB+256GB プログレードカメラ 120Wハイパーチャージ 144Hz駆動 MediaTek Dimensity 9200+ IP68防水防塵 FeliCa対応 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 メドウグリーン
🌟10万9,800円が26%OFF👉8万1,650円
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|シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Xiaomi 13T Pro 12GB+256GB プログレードカメラ 120Wハイパーチャージ 144Hz駆動 MediaTek Dimensity 9200+ IP68防水防塵 FeliCa対応 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 メドウグリーン
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Redmi 14C 4GB+128GB 6.88インチディスプレイ 5160 mAh 大容量バッテリー 18W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 セージグリーン
🌟1万6,345円が11%OFF👉1万4,527円
|Image from Amazon.co.jp
|シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Redmi 14C 4GB+128GB 6.88インチディスプレイ 5160 mAh 大容量バッテリー 18W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 セージグリーン
セールの利用方法、お得な攻略法はこちら！
Amazonブラックフライデー、2024年も徹底攻略！ おトクなチャンスに向けて、120%楽しめる攻略法を徹底解説。チェックしておきたい目玉商品も紹介しますよ。
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