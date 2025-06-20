ASUS、8万9800円の新Chromebook発表　14型タッチ＆180度ヒンジで生産性を強化

ASUS JAPANは12月18日、「ASUS Chromebook Plus CX34（CX3402）」の新モデルを発表した。この製品は日々の作業を効率よく行えるように設計されており、本日より正式に発売開始される。価格は8万9800円。

新型「ASUS Chromebook Plus CX34（CX3402）」は、インテル Core 3プロセッサーに加えて、8GBのLPDDR5-4800メモリと128GBのUFSストレージを搭載している。これにより、仕事や学習をスムーズにこなすことができるという。本製品は、14インチのタッチディスプレイと180°開閉可能なフラットヒンジを特徴とし、直感的な操作が可能だ。

また、ASUS Chromebook Plus CX34（CX3402）は11.1時間の長時間バッテリーを誇り、PhotoshopやLumaFusionなどのアプリケーションの利用も手軽に行えるという。Webカメラにはプライバシーシャッターが搭載されており、AI機能を活用したビデオ通話に対応している。

このモデルは、米国軍事規格のMIL規格 (MIL-STD-810H) に準拠した耐久性を持ち、ASUS独自の品質テストもパスしている。そのため、さまざまな環境下で使用しても持続的な信頼性を提供。また、購入者に安心を提供する「ASUSのあんしん保証」サービスにも対応している。