ネトフリ契約でLINE特典が「実質無料」衝撃プランが爆誕

LINEヤフーとNetflixは1月14日、業務提携に基づく新定額プラン「LYPプレミアム with Netflix」を発表した。提供開始は2026年2月上旬を予定している。このプランの最大の特徴は、Netflixの月額料金だけで、LINEヤフーの有料会員サービス「LYPプレミアム」の全特典が追加費用なしで利用できる点にある。

月890円から、Netflix単体と同額で「全部入り」

新プランの料金体系は、Netflixの既存プランと完全に同額に設定されている。「広告つきスタンダード（月額890円）」「スタンダード（月額1590円）」「プレミアム（月額2290円）」の3種類から選択可能だ。通常、LYPプレミアムを単体で契約すると月額508円がかかるが、本プランではこれが実質無料となる。ユーザーはNetflixの視聴料を支払うだけで、NetflixとLINEヤフーの特典の両方を手に入れることができる計算だ。

さらに、サービス開始時には強力なキャンペーンも展開される。NetflixとLYPプレミアムのどちらも初めて利用するユーザーに限り、最大1ヵ月分の月額料金相当のPayPayポイントが還元される予定だ。例えば890円のプランであれば同額のポイントが付与されるため、初月は実質無料で両サービスを試すことが可能となる。

スタンプ使い放題やPayPay還元など

特典の中身をチェック

付帯する「LYPプレミアム」の特典内容は多岐にわたる。目玉の一つが、1500万種類以上の対象スタンプが使い放題になる「LINEスタンプ プレミアム（ベーシックコース／月額240円相当）」が含まれている点だ。これだけでもNetflixの広告つきプラン（890円）の約3割の元が取れる計算になる。

このほか、アルバムへの動画保存、機種変更の際も100GBまでトーク履歴をバックアップできる「プレミアムバックアップ」、相手に通知せずメッセージ送信を取り消せる機能など、LINEの利便性を高める機能が利用できる。特に、スマホ買い替え時のデータ移行に不安があるユーザーにとって、画像やスタンプを含む全データをクラウドに保存できるバックアップ機能は心強い味方となるはずだ。

経済的なメリットも見逃せない。「Yahoo!ショッピング」利用時のPayPayポイント還元率が＋2％アップするほか、会員限定の「PayPayクーポン」も利用可能だ。エンタメ視聴だけでなく、日常の買い物までお得になる仕組みと言える。

ただし、ソフトバンクやワイモバイルのユーザーは注意が必要だ。すでに「スマートログイン」や「Y!mobileサービスの初期登録」を行っている場合、携帯電話料金のプラン内でLYPプレミアム特典が適用されていることが多い。重複して契約するメリットは薄いため、自身の契約状況を確認することをお勧めする。

作品を「観た熱量」をLINEで拡散

9900万人基盤とのシナジー

今回の提携の背景には、コンテンツヒットの法則が「口コミ」主導へ変化していることがある。Netflixの下井昌人氏は、作品を観た瞬間の熱量がそのまま話題やつながりへ広がることを期待すると語る。国内月間利用者数約9900万人を擁するLINEというコミュニケーション基盤と組むことで、感想のシェアや推奨といったユーザーアクションを活性化させる狙いだ。

その第一弾として、Netflixの人気作品とLINE FRIENDSのキャラクター（ブラウンやコニーなど）がコラボしたオリジナルLINEスタンプの配布も開始された。これはLYPプレミアム会員でなくとも、公式アカウントを友だち追加すれば誰でもダウンロード可能だ。まずはスタンプを入り口に、ユーザーへ「楽しさ」と「お得さ」をアピールしていく。