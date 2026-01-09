アップル、AirPods Pro 3 旧正月デザインを発売

Apple

アップルは1月5日、太陰暦の正月にあたる旧正月向けデザインの特別バージョンのAirPods Pro 3の販売を開始しました。

毎年発売されている限定モデルですが、今年の干支の午年（うまどし）にあわせて本体ケースに馬の絵文字の刻印が、そして外箱にも同じく馬の絵文字が赤色で描かれています。

「欲しい！」と思った人も多いでしょうが、残念ながら旧正月向けデザインのAirPods Pro 3は中国、香港、シンガポール、台湾、マレーシアのみでの販売となります。ただし現地のアップルストアでも購入できるため、どうしても欲しい方はそちらへどうぞ。