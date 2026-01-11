SKE48の元メンバーで、現在はアイドルグループ「お願い!! フルハウス」（おねフル）をプロデュースする北川綾巴（きたがわ・りょうは）さんが、デジタル写真集「目覚める」（発行元：小学館、定価：1320円）の発売記念イベントを1月4日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

SKE48の次世代エースと期待され、チームSのキャプテンも務めていた北川さんを「5年ぶりのグラビア挑戦」という触れ込みで撮り下ろしたのが今作。11月28日発売の週刊ポスト誌上に掲載されたグラビアのデジタル版と呼べるものだ。ロケは10月に三浦半島で行われている。

――ファン歓喜のグラビア復活ですね

【北川綾巴】 久しぶりなので恥ずかしい気持ちはありましたが、大人の女性になりたいという目標もあるし、色気たっぷりでカメラと向き合えたんじゃないかなと。ファンの方々にも「ずっと待ってたよ！」と言っていただけてよかったです。

――どんな写真が楽しめますか？

【北川綾巴】 きれいな海が見える別荘みたいなロケーションでモダン柄のビキニを着たり、海に入りながら大人っぽいランジェリーを披露したり、オーバーサイズのTシャツを着たり。特にカルバン・クラインのビキニショーツはずっと着てみたかったので、ぜひご覧になってほしいです。

――ほか注目は？

【北川綾巴】 真っ白なオーバーオールだけで魅せる写真です。下になにも着けず、両肩のストラップだけで胸を隠すというやつ。初めての経験で戸惑いもありましたが、みなさんに喜んでいただけるならとギリギリを攻めました。

――2026年の抱負も聞かせてください

【北川綾巴】 グループについては名古屋を中心にやらせていただいていますが、もっと地元のみなさんに名前を知ってもらえるように。Zepp Nagoyaを埋めて東京進出したいです。個人の活動については撮影の仕事がすごく好きなので、またお仕事がいただけるような1年にしたいです。

もし、グラビアで制服を着てほしいという要望があれば、「28歳ですが需要がある限りがんばります」と頼もしいコメント。今回のイベントも参加チケット完売で多くのファンが詰めかけたし、新たな発表を待ちたいところだ。FM AICHIの音楽番組「レディオ・スターダスト」にも出演中なので要チェック！