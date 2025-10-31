SKE48現役メンバー7人が挑む。JAPANNEXTが女性eスポーツチーム「amshy」とスポンサー契約

JAPANNEXT、SKE48現役メンバーによる女性eスポーツチーム「amshy」とスポンサー契約を締結

JAPANNEXTは10月31日、SKE48の現役メンバー7名で構成される女性eスポーツチーム「amshy」とのスポンサー契約を正式に発表した。

新チーム「amshy」は、地域活性化と新しいカルチャーの創出を目指して活動を展開していく。

「地域から世界へ」――amshyが掲げるスローガンと活動方針

「amshy」は“地域から世界へ”をスローガンに掲げ、eスポーツを通じて地域社会とのつながりを深める活動を推進している。

JAPANNEXTと共に、選手が最高のパフォーマンスを発揮できるゲーミング環境の整備に注力する方針だ。

また、地域発の新たなカルチャーを創出し、ファンとともに成長するチームとして、コミュニティとの関係構築にも力を入れていくという。

JAPANNEXTが地元名古屋からチームを全面サポート

JAPANNEXTは、地元・名古屋を拠点に活動する「amshy」の挑戦を継続的にサポートする。

同社は、チームが使用する高性能ゲーミングモニターを提供し、アイドルがeスポーツの舞台で本気のプレイを発揮できるよう環境面から支援していくという。

今回のスポンサー契約は、SKE48メンバーによるeスポーツという新たな取り組みが、Z世代を中心に新しいトレンドを生み出す契機になると期待されている。

デジタル発信でファンとの絆を強化

「amshy」は、公式ウェブサイトや各種SNSを活用し、最新情報や活動レポートを発信していく予定だ。

ファンとの双方向のコミュニケーションを重視し、オンライン上でもチームの魅力を広く届けていく。