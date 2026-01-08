唐辛子5倍が復活！ 3倍の“激辛”、4倍の“鬼辛”を揃えた「ピザーラ セラーノペッパー」がヤバげ

ピザーラの旨辛ピザが期間限定でさらに激辛に！

ピザーラは1月7日より、「ピザーラ セラーノペッパー」の激辛仕様を期間限定で販売中です。

▲（レギュラー商品）ピザーラ セラーノペッパー～熟成サラミの旨辛ピザ～

Pサイズ1980円～、Mサイズ2280円～、Lサイズ3640円～

ピザーラ セラーノペッパーは、希少な国産セラーノペッパーを使用したピザです。セラーノペッパーはハラペーニョを超える辛さがあるとされ、爽やかさとキレのある刺激が特徴といいます。

ピザは焼成後にセラーノペッパーをカットしてトッピングすることで、フレッシュな香りと辛さを直接感じられる仕立てとなっています。

トマトソースをベースに、オニオン、熟成サラミ、ナチュラルチーズを組み合わせた構成で、シンプルながらも奥行きのある味わいの中で、セラーノペッパーの風味と辛さが際立つとしています。

唐辛子5倍の“覚醒”まで選べる辛さが復活！

今回の展開では、唐辛子3倍の“激辛”、4倍の“鬼辛”、5倍の“覚醒”まで、辛さを段階的に選べるラインアップが用意されます。

▲激辛 唐辛子3倍 ピザーラ セラーノペッパー

Pサイズ2140円～、Mサイズ2480円～、Lサイズ3960円～

▲鬼辛 唐辛子4倍 ピザーラ セラーノペッパー

Pサイズ2220円～、Mサイズ2580円～、Lサイズ4120円～

▲覚醒 唐辛子5倍 ピザーラ セラーノペッパー

Pサイズ2300円～、Mサイズ2680円～、Lサイズ4280円～

激辛ファン注目！

激辛好きを唸らせる「ピザーラ セラーノペッパー」が復活。唐辛子5倍の“覚醒”は、ピザーラ史上最も辛いピザをうたいます。

唐辛子3倍から5倍まで、辛さを段階的に選べるので、激辛好きだけでなく、辛いピザに挑戦してみたい人にとっても利用しやすいラインアップになっています。

期間限定の復活となるこの機会に、気になる辛さを試してみては？

※価格は税込み表記です。