NVIDIA、新GPU発表見送り　AIプラットフォームに注力

エヌビディアの公式Xアカウント「NVIDIA GeForce JP」（@NVIDIAGeForceJP）は1月6日、ゲーマーとクリエイター向けの発表イベントを告知するポスト内で、同イベントでの新型GPUの発表はないことを公表した。

イベントは1月6日14時より、Twitchにてライブ配信を予定。内容はゲーマーとクリエイターを対象とした最新機能やゲーム、アプリ、パートナー製品の発表で、新型GPUについては「発表はございません」と明言している。

明日 1 月 6 日 14 時より、GeForce On コミュニティアップデートを開催。



ゲーマーとクリエイター向けの最新機能、ゲーム、アプリ、パートナー製品を発表します。



※新しい GPU の発表はございません。



📺 https://t.co/rEfLsLSTUZpic.twitter.com/VIQFnLgb6e — NVIDIA GeForce JP (@NVIDIAGeForceJP) January 5, 2026

同社は同じ1月6日、米国で開催中の「CES 2026」でAIプラットフォーム「Rubin」を始めとして、さまざまな分野に特化したAIモデル、自動運転技術などAI関連の複数の取り組みを発表しており、当面はAI関連技術に注力するものとみられる。