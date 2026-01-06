このページの本文へ

NVIDIA、新GPU発表見送り　AIプラットフォームに注力

2026年01月06日 12時55分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
エヌビディアのロゴ

　エヌビディアの公式Xアカウント「NVIDIA GeForce JP」（@NVIDIAGeForceJP）は1月6日、ゲーマーとクリエイター向けの発表イベントを告知するポスト内で、同イベントでの新型GPUの発表はないことを公表した。

　イベントは1月6日14時より、Twitchにてライブ配信を予定。内容はゲーマーとクリエイターを対象とした最新機能やゲーム、アプリ、パートナー製品の発表で、新型GPUについては「発表はございません」と明言している。

　同社は同じ1月6日、米国で開催中の「CES 2026」でAIプラットフォーム「Rubin」を始めとして、さまざまな分野に特化したAIモデル、自動運転技術などAI関連の複数の取り組みを発表しており、当面はAI関連技術に注力するものとみられる。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン