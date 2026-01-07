このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2385回

価格は599ドルから899ドルのあいだ

アップル、A18 Proチップ搭載の低価格MacBookを春に発売か

2026年01月07日 20時00分更新

文● 篠原修司

Geminiで生成　筆者提供

　アップルは2026年春に12.9インチサイズのMacBookを発売する予定だという。台湾の市場調査会社TrendForceが12月30日に伝えた。

　同社によると、このMacBookは“競争力のある価格”でエントリーレベルからミッドレンジをターゲットにしているという。

　これまでのうわさによると、このMacBookはA18 Proチップを搭載した低価格モデルで、価格は599ドルから899ドルのあいだになると予想されている。

　ちなみに日本円に直すと98,800円から164,800円のあいだということになる。

　ただし、最も有力視されている価格は699ドルまたは799ドルのため、10万円を切るのは難しいようだ。

　A18 Proチップの性能は6コアCPU、6コアGPU、16コアNeural Engineで、M1チップに近いものになる。問題としては、A18 ProチップはThunderboltをサポートしていないため、データ転送速度や対応できる外部ディスプレイの解像度でM1 MacBook Airよりも性能が劣る可能性が高いことだ。

　新しいデザインで低価格のMacBookは魅力だが、性能だけを考えると中古のM1 MacBook Airを買えば良いのではないだろうか。ダメだろうか。

