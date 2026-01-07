篠原修司のアップルうわさ情報局 第2384回
ウクライナ兵士の持ち物
MacBook Airが“命を救った”？ 砲弾破片を貫通しても動作継続
2026年01月07日 20時00分更新
アップルのM1 MacBook Airが砲弾の破片を防いだそうだ。ウクライナのアゾフ連隊に所属する兵士が1月1日にXで写真を公開した。
公開した写真からは、MacBook Airのアップルロゴの斜め下あたりを何かが貫通した跡が見える。あわせて公開されている画面を開いた状態の写真からは、それが液晶を貫通し、キーボードにまでダメージが届いていることを確認できる。
Який рівень балістичного захисту у MacBook Air на M1?— Лаꑭевич (@lanevychs) January 1, 2026
Бо цей витримав уламок від стволки 🫣 pic.twitter.com/IWofyq1H9w
ただ、驚くべきことにこの破損したMacBook Airはこの状態でも動作しており、Xの返信欄を確認している動画も公開されている。
З цього ноутбука можна читати твіти у X 🫣 pic.twitter.com/gKoILrbufj— Лаꑭевич (@lanevychs) January 2, 2026
なぜこんな状態でも動作できているのかは全く分からない。MacBook Airは防水性能の前に防弾性能を搭載したのだろうか？
元気に動いているMacBook Airだが、所有者の兵士は「もう自分のノートパソコンを前線で持ち歩くのはやめようかな」と投稿している。
