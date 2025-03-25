MSI、CES 2026で次世代AIコンピューティングとハイパフォーマンスハードウェアを発表

MSIは2026年1月6日、「CES 2026」にて「Innovate Beyond（革新の先へ）」をテーマに、次世代AIコンピューティングとハイパフォーマンスハードウェアを発表。

薄型軽量ノートPC「Prestigeシリーズ」は、洗練されたデザインと独自の「Action Touchpad」による快適な操作性を提供する。

MSI独自の冷却技術を搭載した16インチのゲーミングノート「Raider 16 Max」は、3基のファンと6本のヒートパイプにより、すぐれたパフォーマンスを実現。また、「Stealth 16 AI+」は薄さ19.9mm、重量は2kg切っており、機能性と携帯性を両立している。

また、ウルトラワイドゲーミングモニター「MPG 341CQR QD-OLED X36」、コンパクトなタワーPC「Cubi NUC AI+ 3MG」、第5世代QD-OLEDモニターや、サステナビリティを考慮したデザインを採用した製品を発表している。新色「Glacier Blue Edition」を採用した「Claw 8 AI+」や、次世代電源ユニット「MPG Ai1600TS PCIE5」など、AI時代に合わせたラインナップも提供される。

ハイエンド向けには、WiFi 7システム「Roamii BE Pro」や超高速SSD「SPATIUM M571 DLP SSD」も注目される。