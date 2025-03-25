2026年1月6日発売開始

MSI、NVIDIAとタッグを組んだディスプレー「MPG 272QRF X36 G-SYNC® Pulsar Gaming Monitor」

文●モーダル小嶋／ASCII

　エムエスアイコンピュータージャパンは1月6日、「MPG 272QRF X36 G-SYNC Pulsar Gaming Monitor」を発表した。

　 競技ゲーマー向けに設計された、WQHD（2560×1440）解像度と360Hzのリフレッシュレートを誇る27インチのRAPID IPSディスプレー。

 

　ディスプレー技術「NVIDIA G-SYNC」を搭載。その中核となる「G-SYNC Pulsar」は、可変周波数のバックライトストロービングを採用し、G-SYNCの可変リフレッシュレートによるスムーズでティアリングの少ない映像体験に加え、4倍のモーション鮮明度を実現するという。

　 また、「G-SYNC Ambient Adaptive Technology」を搭載することにより、環境に応じて色温度と輝度を自動で調整し目の疲れを軽減。暗い部屋でも直射日光の下でも、最適な視聴環境を提供する。

 

　NVIDIAから直接提供されるユーザーアップデート可能なファームウェアに対応し、常に最高のパフォーマンスを維持し、パーソナライズされた映像体験を実現する高度なカラー調整機能や、競技シーンに合わせた多彩なアスペクト比をサポートするとうたう。特に「25モード」シミュレーションでは、2368×1332、1920×1080、1280×960の解像度でピクセルパーフェクトなスケーリングを実現するという。

