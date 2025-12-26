最新の Intel Core Ultra Series 3 プロセッサーを搭載

MSI、手のひらサイズAI PC「Cubi NUC AI+ 3MG」をCES 2026で披露 Copilot+搭載で未来のAI体験へ

文●

　MSIは米国で開催されているCES 2026において、Copilot+対応PC「Cubi NUC AI+ 3MG」を発表した。MSIのCESブースで展示されている。

　Cubi NUC AI+ 3MGは0.51リットルというコンパクトな筐体に最新のIntel Core Ultra Series 3プロセッサーを搭載した小型PCであり、AIアクセラレーションや高度な接続性、省エネ性能を実現している。

　手のひらサイズのコンパクトなフォームファクターでありながら、2つのThunderbolt 4ポートを備え、最大4台のディスプレイ出力に対応する仕様となっている。これによりマルチタスク作業やデジタルサイネージなどの利用シーンにも適している。また、デュアル2.5Gイーサネットポートを搭載し、高帯域幅かつ安全なネットワーク接続を提供している。

　認証と利便性の両立を図るため、指紋認証対応の電源ボタンを装備しており、ツール不要の設計でアップグレードやメンテナンスへのアクセスが容易になっている点も特徴。ケーブルオーガナイザーを備えることで配線の乱れや誤接続を防ぐ設計となっている。

　なお、MSIは持続可能性への取り組みの一環として、本体にPost-Consumer Recycled（PCR）プラスチックを採用し、FSC認証パッケージを使用して環境負荷の低減にも配慮している。

