MSI、新型「Prestige」シリーズをCES 2026で発表　Core Ultra搭載の次世代ビジネスノート

今年のCES 2026にて、エムエスアイコンピュータージャパンは新たなビジネスノートPC「Prestige」シリーズを発表した。最新のインテル Core Ultra シリーズ 3プロセッサーを搭載し、新しいデザイン言語に基づき、滑らかな輪郭と洗練されたクラフトマンシップが特徴である。プレミアムな質感と最先端のパフォーマンスを融合し、現代のプロフェッショナルに最高のビジネスノートPC体験を提供するという。

新モデルの「Prestige」シリーズは、パフォーマンスとスタイルのバランスが取れたデザインが印象的だ。主力機種の「Prestige 14」と「Prestige 16」は軽量で、最高級のアルミニウム筐体を採用。ここに新型プロセッサーと強力なGPUが搭載されており、AI処理からコンテンツ制作、PCゲームまで多用途に力を発揮するという。冷却システムは「Vapor Chamber Cooler」を使い、静音性と高い冷却性能を同時に実現した。

さらに、2-in-1タイプの「Prestige Flip」モデルも発表され、タッチ操作やスタイラス入力に対応。付属の「MSI Nano Pen」は充電が容易で、効率的な操作を可能にする。Microsoftとの連携により、音声入力機能「Copilot」にも対応している点は特筆すべきである。

「Prestige」シリーズに加え、ゲーミングノートPCや新たな「Modern S」シリーズも発表された。CESイノベーションアワードを受賞した「Stealth 16 AI+」は携帯性とパワーを両立し、ユーザーに新たな価値を提供する。