このページの本文へ

1月18日発売

【歓喜】銀だこの超人気メニューが復活！ 発売のたびに大きな反響が……

2026年01月08日 17時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

今年も人気のフレーバーが登場！

　銀だこは1月18日より、全国にて期間限定で「九条ねぎマヨ 特製ソース」を発売する。

大人気商品再び！「九条ねぎマヨ 特製ソース」

　築地銀だこの期間限定商品の中でも圧倒的な人気という「九条ねぎマヨ 特製ソース」が復活登場。

▲九条ねぎマヨ 特製ソース（1舟8個入り）
　　持ち帰り　810円 / 店内飲食　825円

　アツアツのたこ焼に、特製の甘口ソースと、風味豊かな削り節、マヨネーズをかけ、そこに主役となる“九条ねぎ”を添えた一品。

　九条ねぎは、斜め切りにすることでシャキシャキとした食感と、辛味と甘味の絶妙なバランスが際立ち、風味豊かな味わいを楽しめる。さらに、その九条ねぎの上には、サクッとした食感と香ばしさをプラスする特製イカ天かすと、旨みを引き立てる焼きあごだし粉をトッピングしている。

　お好みで七味唐辛子をかけると、ピリッとしたアクセントが加わり、より一層食欲を掻き立てるそう。

今年はこれでスタート！

　発売のたびに大きな反響があり、多くの支持を集めているという人気のフレーバーが2026年も登場。たこ焼きとねぎの食感や旨み、トッピングの相性を楽しみながらいただきたい。

　たこ焼き初めにいかがだろうか？

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧