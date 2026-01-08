【歓喜】銀だこの超人気メニューが復活！ 発売のたびに大きな反響が……

銀だこは1月18日より、全国にて期間限定で「九条ねぎマヨ 特製ソース」を発売する。

大人気商品再び！「九条ねぎマヨ 特製ソース」

築地銀だこの期間限定商品の中でも圧倒的な人気という「九条ねぎマヨ 特製ソース」が復活登場。

▲九条ねぎマヨ 特製ソース（1舟8個入り）

持ち帰り 810円 / 店内飲食 825円

アツアツのたこ焼に、特製の甘口ソースと、風味豊かな削り節、マヨネーズをかけ、そこに主役となる“九条ねぎ”を添えた一品。

九条ねぎは、斜め切りにすることでシャキシャキとした食感と、辛味と甘味の絶妙なバランスが際立ち、風味豊かな味わいを楽しめる。さらに、その九条ねぎの上には、サクッとした食感と香ばしさをプラスする特製イカ天かすと、旨みを引き立てる焼きあごだし粉をトッピングしている。

お好みで七味唐辛子をかけると、ピリッとしたアクセントが加わり、より一層食欲を掻き立てるそう。

今年はこれでスタート！

発売のたびに大きな反響があり、多くの支持を集めているという人気のフレーバーが2026年も登場。たこ焼きとねぎの食感や旨み、トッピングの相性を楽しみながらいただきたい。

たこ焼き初めにいかがだろうか？

（※文中の価格はすべて税込）