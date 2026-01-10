檸檬堂「春こい白桃とレモン」が今年も！アルコール4%で飲みやすさも◎

コカ･コーラシステムは「季節の檸檬堂 春こい白桃とレモン」（350ml、アルコール分4%、172円）を1月19日より全国で期間限定にて発売する。

華やかな香り広がる

「季節の檸檬堂 春こい白桃とレモン」

“季節を楽しむ”をテーマにした「季節の檸檬堂」シリーズに、期間限定フレーバーが登場。

「季節の檸檬堂」は、その季節にしか楽しめない期間限定の味わいを届けるシリーズ。「檸檬堂」従来のレモンの爽やかなおいしさに、果物や素材の季節らしい味わいを掛け合わせた、特別なラインナップを提供している。

2026年の第一弾は昨年新発売され、好評を集めたという「季節の檸檬堂 春こい白桃とレモン」。春の訪れが待ち遠しくなるような春限定のフレーバーといい、中身には特別に開発した「山梨県産白桃エキス」を使用している。

春を感じさせる白桃の華やかな香りとほのかな甘さの後に、レモンのさわやかな酸味がすっきりと引き立つ絶妙なバランスが特徴で、かつアルコール度数は4％と軽やかで飲みやすさもポイントとしている。

ちょっと早めの春気分が楽しめそう

パッケージには、春の若葉をイメージした“萌黄色（もえぎいろ）”を採用。着物にも使われる伝統色に桃の花をあしらったデザインとなっており、手に取るだけで春の気分が楽しめるのも嬉しい。

自宅でのリラックスタイムや、友人との集まりなど様々なシーンで、一足先に春気分が楽しめそうだ。

（※文中の価格はすべて税込）