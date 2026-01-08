ホルモン3.5倍！大盛りだと4.5倍！冬限定「もつ鍋」「明太もつ鍋」でガッツリ攻める

赤からは1月13日から3月31日までの期間限定で「赤からもつ鍋」「赤から明太もつ鍋」を発売する。

赤からに冬限定の「赤からもつ鍋」と「赤から明太もつ鍋」

名古屋発の鍋チェーン「赤から」に、冬限定の人気メニューが登場。

「赤からもつ鍋」と「赤から明太もつ鍋」は、冬期限定メニューとして幅広い層に支持を集めている人気商品。香ばしい麦味噌に赤から味噌を合わせた、もつ鍋専用の特製スープが寒い季節にぴったりのコク深い味わいを楽しむことができる。



いずれも、ホルモンの量は小盛・並盛・大盛の3段階を用意。通常の「赤から鍋」と比較すると並盛で約3.5倍、大盛で約4.5倍のホルモン量となる。

▲赤からもつ鍋

「小盛」ホルモン100g：1969円

「並盛」ホルモン140g：2299円

「大盛」ホルモン180g：2629円

※各1人前の価格。注文は2人前より可能

使用するホルモンは、プリプリとした食感と旨みが特長の厳選ホルモン2種（国産牛ホルモン、牛シマチョウ）。スープと絡み合うことで、ひと口ごとに濃厚な旨みが広がるおいしさという。

▲「赤から明太もつ鍋」

「小盛」ホルモン100g：2299円

「並盛」ホルモン140g：2629円

「大盛」ホルモン180g：2959円

※各1人前の価格。注文は2人前より可能

「赤から明太もつ鍋」は、たっぷりの明太子を加えた、より濃厚で贅沢な一品としている。もつ鍋のコクに明太子の旨みが重なり、最後まで飽きのこない味わいに仕上げている。

また、「赤からもつ鍋」、「赤から明太もつ鍋」ともに、辛さは4段階から選択可能。辛みのない、麦味噌のまろやかさが際立つ「白」をベースに、赤から味噌をブレンドした「大辛」まで、好みに合わせて楽しめる。

思う存分堪能したい！

例年多くの注文が入り、リピーターも多いという名物鍋が今年も満を持して登場。

身体の芯から温まり、冬のひとときをより一層楽しめるもつ鍋は、好みに合わせてホルモンの量や辛さが変えられるので、自分好みの鍋を作ることができるのが嬉しい。

お腹いっぱい食べれば、心まで満足させてくれそうだ！

（※文中の価格はすべて税込）