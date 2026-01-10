「肉50％増量」キャンペーン！焼肉ライクで“追加肉”が無料でボリュームアップ！

焼肉ライクは、1月16日から22日の期間限定で「お値段そのままで肉50％増量」キャンペーンを実施する。

追加の単品肉が50%増量！

焼肉ライクは、”1人1台の無煙ロースター”を導入し、好きな部位を好きなだけ自由に楽しむことができる焼肉ファストフード業態。

今回実施する「お値段そのままで肉50％増量」キャンペーンは、焼肉セットを注文後、対象の単品のお肉を追加で注文した場合、追加分を値段そのままで50％増量して提供するというもの。

対象の単品のお肉は以下の通り。

・但馬鶏もも (ハーフ) 280円

・牛ホルモン (ハーフ) 320円

・豚カルビ(ハーフ) 350円

・うす切りカルビ（ハーフ) 370円

・厚切り豚タン (ハーフ ) 420円

・ライクカルビ (ハーフ) 550円

・ハラミ (ハーフ) 560円

・上ロース (ハーフ) 560円

・大判牛タン (ハーフ) 640円

・和牛カルビ (ハーフ) 740円

※「焼肉セット」（690円～）の注文が条件

焼肉でスタミナつけよう！

年始の忙しさで体力を消耗しやすいこの時期に嬉しいキャンペーン。寒さもあってなんだか体も重い……なんていう日もあるけれど、焼肉で手軽にスタミナをつけてみてはいかがだろうか。

単品お肉が50%増量となるのは、「焼肉セット」（690円〜）の注文が条件となるので、セットとともにバラエティ豊かな追加肉を楽しもう。

（※文中の価格はすべて税込）