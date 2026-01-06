iPhone 17 Pro／Pro Max、充電中にスピーカーからノイズ発生か

古いラジオのような音が聞こえるとのこと

アップルのiPhone 17 ProとiPhone 17 Pro Maxを充電すると、スピーカーからノイズが発生するという報告が複数のユーザーから寄せられている。米メディアMacRumorsが12月30日に報じた。

同紙によると、この問題に関する議論はReddit、MacRumorsのフォーラム、アップルのサポートコミュニティなど複数の場所で行われており、影響を受けているユーザーは「古いラジオのような」ノイズが発生すると報告しているという。

一部のユーザーはオーディオを再生して音量を下げたときにノイズが聞こえると報告したほか、別のユーザーからはスピーカーから何も再生していなくてもノイズが聞こえるという報告もある。

そのほかiPhoneを充電しているときにウェブページをスクロールすると低いパチパチという音が発生したり、iPhoneを充電していない状態でも低音量で雑音が聞こえるという報告もある。

影響を受けているユーザーがYouTubeにアップした動画もあり、それを聞く限りではちょっとしたノイズではなく、かなり大きなノイズの症状が出ている人もいるようだ。

ただし、多くの報告によるとノイズはかすかなものであり、敏感な人だけが気づいているという。また、デバイスを交換しても同じ問題に遭遇した人もいるとのことだ。

つまりは、今のところ原因はわからないということになる。