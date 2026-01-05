『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』など人気作もお買い得！
『ソニックレーシング クロスワールド』が30％オフ！「セガ Winter Sale」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中
セガは1月5日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ Winter Sale」を開催。セール期間は、2026年1月21日まで。
セガから、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』が30％オフ、再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げる大作RPG『龍が如く８』デラックス・エディションが60％オフで登場。
アトラスから、世界中から高い評価を受けている「真・女神転生」シリーズ最新作の『真・女神転生V Vengeance』が50％オフ、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』が55％オフでラインアップしている。
ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは特設サイトを確認してほしい。
▼「ダウンロード版セール特設サイト」
https://www.sega.jp/special/sale/
■PS5／PS4／Switch『ソニックレーシング クロスワールド』
セール価格：
PS5／PS4：5593円（30％オフ）
Switch：4893円（30％オフ）
■PS5／PS4『龍が如く８』デラックス・エディション
セール価格：4312円（60％オフ）
■PS5／PS4『真・女神転生V Vengeance』
セール価格：4939円（50％オフ）
■PS5／PS4／Switch『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』
セール価格：3455円（55％オフ）
※ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。