セガは1月5日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ Winter Sale」を開催。セール期間は、2026年1月21日まで。

セガから、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』が30％オフ、再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げる大作RPG『龍が如く８』デラックス・エディションが60％オフで登場。

アトラスから、世界中から高い評価を受けている「真・女神転生」シリーズ最新作の『真・女神転生V Vengeance』が50％オフ、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』が55％オフでラインアップしている。

ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは特設サイトを確認してほしい。

▼「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/

■PS5／PS4／Switch『ソニックレーシング クロスワールド』

PS5／PS4：5593円（30％オフ）

Switch：4893円（30％オフ）

©SEGA

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

©ATLUS. ©SEGA.

TM & © Mojang AB.

© 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

PAC-MAN™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

©CAPCOM

■PS5／PS4『龍が如く８』デラックス・エディション

セール価格：4312円（60％オフ）

©SEGA

■PS5／PS4『真・女神転生V Vengeance』

セール価格：4939円（50％オフ）

©ATLUS. ©SEGA.

■PS5／PS4／Switch『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』

セール価格：3455円（55％オフ）

©ATLUS. ©SEGA.