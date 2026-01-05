Xの投稿写真、AIでビキニ姿に　勝手な加工が急増、問題に

X（SNS）が2025年12月下旬に実装した「他者の投稿画像のAI編集機能」を巡り、ユーザーの間で波紋が拡がっている。

同機能は生成AI「Grok」を使い、簡単な操作で他のユーザーがXに投稿した画像を加工できるというもの。加工した画像は単に保存できるだけでなく、自身のアカウントから投稿することも可能だ。

Xでは2025年の年末から2026年の年明けに掛けて、本機能を活用し、他者が投稿した写真などを「ビキニ姿」に加工して投稿するユーザーが増加。内容もさまざまで、定番のネタ画像をビキニ化したものがみられる一方、コスプレイヤーの写真を本人に無断でビキニ化し、拡散するようなケースも確認されている。

一連の事態を受け、Xのイーロン・マスク代表は1月4日、自身のXアカウントで以下のように投稿。具体的な言及は避けつつ、Grokを利用して違法行為をしているユーザーに釘を刺した。

Anyone using Grok to make illegal content will suffer the same consequences as if they upload illegal content — Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2026