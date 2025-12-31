篠原修司のアップルうわさ情報局 第2379回
トランプ関税回避のため？
ソニー独占が崩れる？ iPhone 18のカメラセンサー、サムスンが米国生産か
2025年12月31日 20時00分更新
アップルは2026年に発売予定のiPhone 18に搭載するカメラセンサーを、米国テキサス州で製造する見込みだという。韓国メディアTHE ELECが12月24日に報じた。
同紙によると、アップルのサプライヤーであるサムスンが、テキサス州オースティンにある工場でiPhone 18向けのカメラセンサーの生産を開始する予定だという。
現在、生産設備設置のためのエンジニアやマネージャーの求人をかけているそうだ。
これまでiPhoneのイメージセンサーは、ソニーが独占サプライヤーとして日本で製造してきた。しかし、残念なことにこれからはサムスンがアメリカで作ることになるようだ。
この新しいイメージセンサーは3層積層型で、複数のセンサー層を垂直に積層することで、より高いピクセル密度と低照度性能の向上を実現するとのこと。また、読み出し速度の高速化や消費電力の削減も期待されている。
このイメージセンサーの生産ラインは、早ければ2026年3月にも稼働開始する見込みだ。
この連載の記事
-
第2380回
iPhoneアップル「iPhone Air 2」2026年秋発売か 中国リーカーが新情報
-
第2378回
iPhoneアップル、折り目が見えない折りたたみ式iPhoneをテスト中か
-
第2377回
iPhoneiPhone 18、2026年2月に試作生産開始か Proのデザインはすでに確定とのリーク
-
第2376回
iPhoneアップル、低価格のiPhone、iPad、MacBookを一斉投入か
-
第2375回
iPhone折りたたみiPhone、2400万画素の“画面下カメラ”搭載か
-
第2374回
iPhoneiPhone衛星通信が大進化？ アップル、5つの新機能を開発か
-
第2373回
iPhoneアップル「iPhone 18」前面カメラが“ついに2400万画素化”か
-
第2372回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」カメラ穴ついに極小化か ダイナミックアイランド縮小の可能性
-
第2371回
iPhoneアップル、完全新デザインの「MacBook Pro」発売か 2026年後半から2027年にかけて
-
第2370回
iPhoneアップル、M5版「Mac mini」「Mac Studio」2026年半ばに発売か
- この連載の一覧へ