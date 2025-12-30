買って良かった、使って良かった、2025年のマイベストガジェット 第1回
【2025年マイベストガジェット】モバイルノートPCはもうこれでキマリ！「13インチ MacBook Air」
2025年12月30日 10時00分更新
アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット
週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!
13インチ MacBook Air （10コアCPU、10コアGPU）
メーカー：アップル
直販価格：19万4800円
使い始めて気付いた魅力まさに鉄板の選択肢です
Win10のサポート終了で、モバイルノートPCを買い替えようと考えている方は多いはず。筆者のおすすめは、超定番のこちら。ウェブサービスの普及により、PCのOSは問わない時代になりましたからね。では、M4 Airの魅力はどこでしょうか？
ノートPCでいちばん好みが分かれる部分は、キー配列やキータッチ。タイピングミスが頻発すると、作業効率が激下がりしますからね！
本製品はキーボードがとにかく秀逸。会議中、話を聞きながらのタッチタイピングも、長時間の入力作業も本当にストレスフリーで驚きました。
さらに最大18時間と長時間駆動で、1週間ほど充電しなくてもバッテリー残量低下は極少。もちろんUSB-C充電に対応しており、筆者は45W対応のUSB充電器をiPhoneと使い回しています。
スペック面は13インチ画面で重量約1.24kgと普通ですが、持ち歩くと重いと感じないのが不思議。もちろん処理性能は十二分で、ファンレスのため騒音のイライラもなし。どこでも気兼ねなく、ストレスなく作業できるのは、モバイルワーカーにとって大きな魅力。超便利なiPhone、iPad連携に慣れてしまうと、もうWin PCには戻れませんよ！
本当にキーボードが秀逸です
バックライトMagic Keyboardの良さが、筆者が選んだ最大の理由。とにかく入力しやすいので、タイピングミスが劇的に減ってにっこり。
インターフェースは最小限かも
インターフェースはThunderbolt4×2と最小限。場合によってはUSB-Cハブが必要な場面も。AirPlayなどを活用したいところです。
Touch IDで起動も承認も楽々
電源ボタンは指紋認証のTouchIDを兼ねます。ログインも支払い承認もワンタッチ。電源オフではなくスタンバイを活用すると便利。
アップル製品との連携が超便利
iPhoneやiPadユーザーは、MacBookを買うと幸せになれます。機器連携機能が超便利で、おなじみのAirDropもバッチリ使えますよ!
