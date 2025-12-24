篠原修司のアップルうわさ情報局 第2378回
いまは超薄型ガラスで
アップル、折り目が見えない折りたたみ式iPhoneをテスト中か
2025年12月24日 20時00分更新
アップルは折りたたみ式iPhoneのディスプレーの折り目を見えなくするため、次世代の超薄型フレキシブルガラス（UFG）をテスト中だという。中国のSNS微博（weibo）の著名リーカーDigital Chat Station氏が12月20日にリークしている。
同氏によると、アップルは不均一な厚みを持つUFGパネルをテストしているという。このガラスは折り曲げ部分を薄くして柔軟性を高め、その他の部分では厚くして剛性と耐久性を保つように設計されているとのこと。
現在の折りたたみスマートフォンは超薄型ガラス（UTG）を使用しているが、ヒンジ部分が必然的に変形してしまう。しかし、UFGは曲げ応力をパネル全体により均等に分散させるように設計されているため、理論的には折り目を日常使用で視覚的に認識できないレベルまで減らせる可能性があるという。
アップルは2026年の発売に向けて製造プロセスと長期的な信頼性の目標を改良しながら、このテストを継続しているとのことだ。
折りたたみ式iPhoneはブック型デザインになると予想されており、外側ディスプレーは約5.3〜5.5インチ、内側スクリーンは7.8インチになる見込みだ。液体金属ヒンジを使用することでほぼ折り目のないディスプレーを実現し、価格は2000ドルから2500ドル（約31万円から39万円）、アップル史上最も高価なiPhoneになると予想されている。
この連載の記事
-
第2377回
iPhoneiPhone 18、2026年2月に試作生産開始か Proのデザインはすでに確定とのリーク
-
第2376回
iPhoneアップル、低価格のiPhone、iPad、MacBookを一斉投入か
-
第2375回
iPhone折りたたみiPhone、2400万画素の“画面下カメラ”搭載か
-
第2374回
iPhoneiPhone衛星通信が大進化？ アップル、5つの新機能を開発か
-
第2373回
iPhoneアップル「iPhone 18」前面カメラが“ついに2400万画素化”か
-
第2372回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」カメラ穴ついに極小化か ダイナミックアイランド縮小の可能性
-
第2371回
iPhoneアップル、完全新デザインの「MacBook Pro」発売か 2026年後半から2027年にかけて
-
第2370回
iPhoneアップル、M5版「Mac mini」「Mac Studio」2026年半ばに発売か
-
第2369回
iPhoneアップル向けチップ製造コスト、8～10％上昇か。つまりiPhoneも…
-
第2368回
iPhoneアップル「iPhone Air 2」カメラが2つに?
- この連載の一覧へ