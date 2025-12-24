アップル、折り目が見えない折りたたみ式iPhoneをテスト中か

Whisk 筆者提供

アップルは折りたたみ式iPhoneのディスプレーの折り目を見えなくするため、次世代の超薄型フレキシブルガラス（UFG）をテスト中だという。中国のSNS微博（weibo）の著名リーカーDigital Chat Station氏が12月20日にリークしている。

同氏によると、アップルは不均一な厚みを持つUFGパネルをテストしているという。このガラスは折り曲げ部分を薄くして柔軟性を高め、その他の部分では厚くして剛性と耐久性を保つように設計されているとのこと。

現在の折りたたみスマートフォンは超薄型ガラス（UTG）を使用しているが、ヒンジ部分が必然的に変形してしまう。しかし、UFGは曲げ応力をパネル全体により均等に分散させるように設計されているため、理論的には折り目を日常使用で視覚的に認識できないレベルまで減らせる可能性があるという。

アップルは2026年の発売に向けて製造プロセスと長期的な信頼性の目標を改良しながら、このテストを継続しているとのことだ。

折りたたみ式iPhoneはブック型デザインになると予想されており、外側ディスプレーは約5.3〜5.5インチ、内側スクリーンは7.8インチになる見込みだ。液体金属ヒンジを使用することでほぼ折り目のないディスプレーを実現し、価格は2000ドルから2500ドル（約31万円から39万円）、アップル史上最も高価なiPhoneになると予想されている。