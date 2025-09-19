Dell Technologies Forum 2025｜AIや最新テクノロジーを学べる無料イベント

デル・テクノロジーズは、同社最大規模の年次イベント「Dell Technologies Forum 2025」を10月3日に開催すると発表した。会場は東京・ザ・プリンス パークタワー東京とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式で、参加費は無料。ただし事前登録が必要となる。

「Dell Technologies Forum」は、デルが毎年世界各国で実施するグローバルイベントであり、テクノロジー業界において高い注目を集めている。今回のフォーラムでは、AI（人工知能）、モダン データセンター & マルチクラウド、モダン ワークプレイス & PCといったテーマを中心に、最新の知見やビジネスに直結する戦略が紹介される。参加者は、未来を切り拓くテクノロジーについて深く学ぶ絶好の機会を得られるだろう。

イベントの最大の見どころは、デル・テクノロジーズのグローバルCTO兼CAIO、ジョン ローズ氏による基調講演だ。AIをはじめとする先端技術がビジネスや社会に与える影響について語られ、未来を創造するためのインスピレーションを提供する。

さらに、各分野の専門家によるブレイクアウト・セッションでは、イノベーションを生み出すヒントや、企業の競争力を高める実践的な戦略が共有される。

展示エリアでは、デルが提供する最新の製品やソリューションを直接体験できるほか、来場者は新しい発想を得るチャンスに出会えるという。

このように「Dell Technologies Forum 2025」は、AIやクラウド、最新ワークプレイス環境に関心を持つ企業・個人にとって、学びと出会いに満ちた場となるだろう。



イベント当日に参加した方にはAmazonギフトカード500円分を全員にプレゼント（会場/オンライン参加共通）、アンケートに回答した方には抽選で50名様にDell PC周辺機器があたるキャンペーンを行なっている。