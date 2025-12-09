高速240Hz×1ms応答の新ゲーミングモニター登場。「VX2758A-2K-PRO-3」が3万円台で買える

Amazonでも販売中の新型ゲーミングモニター「VX2758A-2K-PRO-3」登場

　ビューソニックジャパンのゲーミングモニター「VX2758A-2K-PRO-3」が、現在Amazonで販売中だ。価格は38,740円。

高速リフレッシュレートとWQHDで快適なゲーム体験を実現

　「VX2758A-2K-PRO-3」は、27インチのWQHD（2560×1440）解像度に対応し、178°/178°の広視野角と鮮やかな表示が特徴のディスプレイを採用している。

DisplayPort接続時は最大240Hz、HDMI接続時は最大144Hzのリフレッシュレートに対応。さらに、オーバードライブ時1msの応答速度により、モーションブラーの発生を抑え、動きの速いゲームでも視認性を確保する。

　AMD FreeSync Premiumにも対応しており、ティアリングやカクつきを軽減しながら、滑らかで安定した描画を可能にしている。

長時間使用に配慮したアイケア機能と柔軟な接続性

　フリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を搭載し、長時間の利用でも目の負担を抑えられる設計となっている。ゲームや作業を長時間行うユーザーにも適している点が特徴だ。

　インターフェースはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1を備えており、PCから家庭用ゲーム機まで幅広いデバイスと柔軟に接続できる。

　また、パネルやバックライトを含む3年間の製品保証が付帯しており、長期的に安心して利用できるサポート体制が整えられている。

