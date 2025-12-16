このページの本文へ

12月23日（火）発売！紙の週刊アスキーです

週刊アスキー特別編集　週アス2026January

2025年12月19日 00時00分更新

文● ASCII

「好き」を詰め込んだ、パソコンを作ろう！最新プラットフォーム＆最新パーツを使ってPC自作をするための特集を集めました。

週刊アスキー特別編集　週アス2026January(アスキームック)[Amazon]

アスキームック 週刊アスキー特別編集
『週アス2026January』は12月23日(火)発売です。

特集など内容の詳細は以下。
★12月23日0時以降、アスキーの有料会員サービス「ASCII倶楽部」会員の方は、内容をクリックすると直接ページが開きます。

【表紙の人】
谷田ラナ

【特集】
最新CPU選びのキホン

【特集】
最新GPU解説

【特集】
PCパーツの選び方

【特集】
ストレージは今すぐ買う

【特集】
魅惑のPCケース

【特集】
ゲーミングBTO PCを買う

【特集】
ChromeOS Flexで古いPCを再活用

【特集】
注目＆推し!「かぶらない」ガジェット

【特集】
ちょっとこだわれるオーディオ

【連載ほか】
ASCII PowerReview
ソニー愛が止まらない
ジサトラ（自作虎の巻）
アスキースマホ総研
アップアップガールズ（アスキー）
アスキーグルメのわんぱくごはんトーク

週刊アスキー特別編集　週アス2026January(アスキームック)[Amazon]

■ 判型：A4変型判
■ ISBN：978-4-04-911292-4
■ 発売：2025年12月23日
■ 定価：本体700円＋税

　

ASCII.jp Focus

