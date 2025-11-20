このページの本文へ

11月26日（水）発売！紙の週刊アスキーです

週刊アスキー特別編集　週アス2025December

2025年11月20日 18時00分更新

文● ASCII

Copilot+ PCに乗り換えて冬を満喫！

週刊アスキー特別編集　週アス2025December(アスキームック)[Amazon]

アスキームック 週刊アスキー特別編集
『週アス2025December』は11月26日(水)発売です。

購入はこちらから

特集など内容の詳細は以下。
★11月26日0時以降、アスキーの有料会員サービス「ASCII倶楽部」会員の方は、内容をクリックすると直接ページが開きます。

【表紙の人】
坂巻有紗

【特集】
Copilot＋ PCを買う

【特集】
今買うべきゲーミングUMPC

【特集】
今買いのディスプレー

【特集】
必勝ゲーミングヘッドフォン

【特集】
透明ガジェット大集合

【特集】
完全ワイヤレス最新事情

【特集】
ポータブル＆高画質プロジェクター選び

【特集】
睡眠促進ガジェット

【連載ほか】
ASCII PowerReview
ソニー愛が止まらない
ジサトラ（自作虎の巻）
アスキースマホ総研
アップアップガールズ（アスキー）
アスキーグルメのわんぱくごはんトーク

週刊アスキー特別編集　週アス2025December(アスキームック)[Amazon]

■ 判型：A4変型判
■ ISBN：978-4-04-911291-7
■ 発売：2025年11月26日
■ 定価：本体700円＋税

　

週刊アスキー最新号

