アスキームック 週刊アスキー特別編集
『週アス2025December』は11月26日(水)発売です。
特集など内容の詳細は以下。
【表紙の人】
坂巻有紗
【特集】
Copilot＋ PCを買う
【特集】
今買うべきゲーミングUMPC
【特集】
今買いのディスプレー
【特集】
必勝ゲーミングヘッドフォン
【特集】
透明ガジェット大集合
【特集】
完全ワイヤレス最新事情
【特集】
ポータブル＆高画質プロジェクター選び
【特集】
睡眠促進ガジェット
【連載ほか】
ASCII PowerReview
ソニー愛が止まらない
ジサトラ（自作虎の巻）
アスキースマホ総研
アップアップガールズ（アスキー）
アスキーグルメのわんぱくごはんトーク
■ 判型：A4変型判
■ ISBN：978-4-04-911291-7
■ 発売：2025年11月26日
■ 定価：本体700円＋税
