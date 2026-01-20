便利なiPadとガジェットで生活効率化！自分の目的にピッタリなiPad選びのポイントをチェック！

アスキームック 週刊アスキー特別編集

『週アス2026February』は1月26日(月)発売です。



特集など内容の詳細は以下。

【表紙の人】

宮迫翠月

【特集】

iPadを買う

【特集】

よりPCに近づいたiPadOS 26

【特集】

超便利iPadアプリ

【特集】

便利なPencilを使いこなす

【特集】

アクセサリーと周辺機器で極める、タイプ別iPad活用術

【特集】

Androidスマホ＆タブレット2026

【特集】

サウンドバー選び

【特集】

生活を支えるステルス家電

【連載ほか】

ASCII PowerReview

ソニー愛が止まらない

ジサトラ（自作虎の巻）

アスキースマホ総研

アップアップガールズ（アスキー）

アスキーグルメのわんぱくごはんトーク

■ 判型：A4変型判

■ ISBN：978-4-04-911293-1

■ 発売：2026年01月26日

■ 定価：本体700円＋税