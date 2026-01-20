このページの本文へ

1月26日（月）発売！紙の週刊アスキーです

週刊アスキー特別編集　週アス2026February

2026年01月23日 00時00分更新

文● ASCII

便利なiPadとガジェットで生活効率化！自分の目的にピッタリなiPad選びのポイントをチェック！

週刊アスキー特別編集　週アス2026February(アスキームック)[Amazon]

アスキームック 週刊アスキー特別編集
『週アス2026February』は1月26日(月)発売です。

特集など内容の詳細は以下。
【表紙の人】
宮迫翠月

【特集】
iPadを買う

【特集】
よりPCに近づいたiPadOS 26

【特集】
超便利iPadアプリ

【特集】
便利なPencilを使いこなす

【特集】
アクセサリーと周辺機器で極める、タイプ別iPad活用術

【特集】
Androidスマホ＆タブレット2026

【特集】
サウンドバー選び

【特集】
生活を支えるステルス家電

【連載ほか】
ASCII PowerReview
ソニー愛が止まらない
ジサトラ（自作虎の巻）
アスキースマホ総研
アップアップガールズ（アスキー）
アスキーグルメのわんぱくごはんトーク

週刊アスキー特別編集　週アス2026February(アスキームック)[Amazon]

■ 判型：A4変型判
■ ISBN：978-4-04-911293-1
■ 発売：2026年01月26日
■ 定価：本体700円＋税

　

週刊アスキー最新号

