「セブン×ちいかわ」第2弾！あの「いなりあげもち」などスイーツ5品が登場

セブン‐イレブンは「ちいかわ」とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」の第2弾を12月26日から全国の店舗で開催する。

セブン‐イレブンと人気キャラクター「ちいかわ」のコラボが止まらない。



セブン‐イレブンはクリスマスシーズンを盛り上げる「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」の第1弾を12月2日より開催中。原作のエピソードをモチーフにした多彩なフードを発売している。



26日から始まる第2弾では、原作に登場したスイーツをイメージした5商品が、一部地区を除く全国店舗で順次販売。ハチワレがちいかわの所まで走っていって「共有」した「すっごい食べ物 いなりあげもち」など、ちいかわの世界観をイメージした和洋のスイーツが揃った。

▲「ちいかわのころころプチパンケーキ」（300円）

ちいかわとうさぎが食べていた巨大なホットケーキをイメージし、食べやすいサイズにした商品。ショコラとメイプルの２つの味が楽しめる甘みの詰まったパンケーキ。

▲「すっごい食べ物 いなりあげもち」（259円）

ハチワレがちいかわに「共有」したかった、すっごい食べ物の「いなりあげもち」をイメージした商品。コシのあるおもちを甘辛く煮た油揚げで包んでいる。

▲「もっちりホットク チョコレート」（270円）

ちいかわとリボンをなくしてしまったハチワレが食べていたおやきをイメージした商品。ビターな味わいのチョコレートが入ったもちもち食感のホットク。

▲「いちごミルクプリン」（280円）

ラッコが「一服」と言って飲んでいたいちごミルクをイメージした商品。上部に果肉入りのいちごジュレを乗せた甘酸っぱいプリン。

▲「跳ねる！でっかいざくざくカステラ」（429円）

ちいかわたちが飛び跳ねていたザラメ付きカステラをイメージした商品。ザラメのざくざく食感としっとりとした生地のコントラストが楽しめる。

ファンは見逃さないで！

ちいかわのグルメや世界観を反映したコラボ商品は2024年は計8品だったところ、今季は計20品と大幅に拡充。このうち第2弾で登場するのは和洋のスイーツを含む5商品だ。

ちいかわの心温まるエピソードや、微笑ましい物語をイメージした商品はファン必食！ちいかわの世界観に浸れるスイーツなどで、楽しい年末年始シーズンが過ごせそうだ♪

（※文中の価格はすべて税込）