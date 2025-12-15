このページの本文へ

本日スタート

【本日から】てんやの「上天丼」が600円！テイクアウトがお得な1週間

2025年12月15日 14時15分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

てんやWeekも年内ラスト！

　天丼専門チェーン「天丼てんや」「天ぷらてんや」は、12月15日～21日までの期間限定で持ち帰りの「海老といかの上天丼弁当」を特別価格600円で販売します。

　通常価格770円のところ170円お得に。てんやの、毎月恒例の持ち帰りキャンペーン「てんやWeek」の施策です。

　対象商品を購入の際に割引券・サービス券・クーポン等の利用はできません。また一部店舗では販売していません。

■てんやWeek!!
期間：12月15日（月）～12月21日（日）
内容：「海老といかの上天丼弁当」770円→600円
　（海老といかの上天丼弁当：海老2本・いか・れんこん・いんげん入り。お新香付き）
実施店舗：一部除く天丼てんや、天ぷらてんやの店舗

（以下、販売対象外の店舗）
天丼てんや：諏訪店、松本双葉店、佐久平店、長野徳間店、川中島店、富山本郷新店、高岡宮田町店、仙台六丁の目店、上里SA店、富士川SA店、羽田空港第１ターミナル店、羽田空港第２ターミナル店、未来ダイニング 文京グリーンコート店、川崎アゼリア店、刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウ店、けやきウォーク前橋店、イオンモール大日店、新千歳空港店、立川南店（12月17日～21日のみ実施）、高知インター店、カメイドロック店
※名鉄イン名古屋金山アネックス店は朝食時間帯(6:30〜9:30)までの間は実施していない。

ーーーーーーーーー
　毎月恒例のてんやWeekも今回で年内ラスト！慌ただしい師走なので、お弁当をお得にゲットしてお昼の時短などに役立ててはどうでしょう。
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧