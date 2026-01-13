エビ2本入りの「天丼弁当」が160円引き！ お得な“てんやウィーク”開催中

天丼専門チェーン「てんや」「天ぷらてんや」は、1月12日～18日まで持ち帰りがお得な「てんやWeek」を開催中です。



期間中は、「海老と野菜の天丼弁当」を特別価格600円で提供します。

「海老と野菜の天丼弁当」760円→600円に

てんやの毎月恒例の持ち帰りキャンペーンで、今月の割引の対象商品は「海老と野菜の天丼弁当」です。



対象商品を購入の際に割引券・サービス券・クーポン等の利用はできません。また一部店舗では販売していません。

■てんやWeek!!

期間：1月12日（月）～1月18日（日）

内容：「海老といかの上天丼弁当」770円→600円

（海老と野菜の天丼弁当：海老2本・なす・かぼちゃ・いんげん入り。お新香付き）

実施店舗：一部除く天丼てんや、天ぷらてんやの店舗



（以下、販売対象外の店舗）

てんや：諏訪店、松本双葉店、佐久平店、長野徳間店、川中島店、富山本郷新店、高岡宮田町店、仙台六丁の目店、上里SA店、富士川SA店、羽田空港第１ターミナル店、羽田空港第2ターミナル店、未来ダイニング 文京グリーンコート店、川崎アゼリア店、刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウ店、けやきウォーク前橋店、イオンモール大日店、新千歳空港店、銀座店

※名鉄イン名古屋金山アネックス店は朝食時間帯(6:30〜9:30)までの間は実施していない。



天ぷらてんや：FDK宇都宮インターパーク店／川越野田店

対象のお弁当の仕様変更

毎月恒例のてんやWeekが本年も本年も開催となりました。前回までは「海老といかの上天丼弁当」（760円）が割引の対象だったところ、今回は「海老と野菜の天丼弁当」が対象に。割引率は変わりません。



お近くにてんやがある人は、お得に天丼弁当を持ち帰られるチャンスなのでチェック！



※記事中の価格は税込