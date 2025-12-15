「ジャングリア沖縄」に48人乗りの大型アトラクション登場!!





2025年7月にオープンした沖縄の新テーマパーク「ジャングリア沖縄」に、2026年ゴールデンウイーク前後に新アトラクションことが発表された。

48人乗りの大型アトラクション

「やんばるトルネード」



「やんばるトルネード」は、大自然やんばるの渓谷が広がる「ジャングル・エクストリームズ・エリア」に新しく誕生する、ライド直径約16mのパーク屈指の大型ライドアトラクションだ。

心地よい風を切って回転しながら動き始めると、アトラクションはだんだんと傾き、最大高度約20mまで到達。やんばるの渓谷の上にそびえたつアトラクションから広大な大自然と青空の絶景を眺めながら、最高到達点では、体は完全に逆さまへ。

頭上には森、足元には大空。遠く連なる山々までもが視界の中で渦を巻く、これまでにない超気持ちいい絶叫体験になる。

「やんばるトルネード」はお子様をはじめ家族全員が一緒に楽しめる大型ライドアトラクションなので、世代を超えて一緒に楽しめる体験の選択肢が広がる。これまで「子どもが小さいから」と「ジャングル・エクストリームズ」への訪問を見送っていたファミリー層にも、新たな選択肢を提供するものだ。

また、「やんばるトルネード」は一度に48名が搭乗できるパーク内でも屈指の大型アトラクションで、整理券取得の必要がなく、事前予約することなく、パーク内での自由な過ごし方に合わせて気軽に体験できる。

新アトラクション投入により、パーク全体でのゲスト分散が進み、他アトラクションの待ち時間軽減などにも大きな効果を発揮すると考えられる。

ジャングリア沖縄では新イベントや、周辺施設とのセット券の発売も開始した。詳しくはこちらで！

☆YAMBARU TORNADO（やんばるトルネード）

タイプ：ライドアトラクション

エリア：ジャングル・エクストリームズ・エリア

大きさ：ライド直径約16m

最大高度：約20m

最大乗車人数：48人

アトラクション利用基準：身長120cm以上

オープン日：2026年 ゴールデンウィーク前後予定（詳細は決まり次第発表）