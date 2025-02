豪華ディナーをいただきながら貴族の世界に没入だ!=大人気の「イマーシブ・フォート東京」がさらにディープに大改造

刀イマーシブが運営する、東京お台場の「イマーシブ・フォート東京」は、2025年3月1日より、より濃密でプレミアムなイマーシブ体験ができるライブ・エンターテイメント施設にリニューアルすると発表した。

24年3月の開業以来、体験時間の長いイマーシブシアター形式の3作品の人気が予想以上に高く、それらをリニューアル&強化したうえ、新作も投入し、4つのイマーシブシアターを中心としたパークとなり、入場料も変更となる。

新たなコンセプトは

「さあ、感動の最前列へ」



開幕3か月で日本のイマーシブシアター最多動員を記録した「ザ・シャーロック~ベイカー街連続殺人事件」は、その後も動員数を伸ばし直近で約15万人に到達、「江戸花魁奇譚」は追加料金が他より高額ながら完売率は97%。登場キャラクターと謎解きをしながら脱出を目指す「東京リベンジャーズ イマーシブ・エスケープ」は、顧客満足度99%を達成した。

これまでは、1dayパス+ザ・シャーロックと、1dayパス+東京リベンジャーズがそれぞれ大人9800円、1dayパス+江戸花魁が1万4800円だった。(1dayパスのみは6800円、ザ・シャーロックと東京リベンジャーズが各3500円、江戸花魁が9000円)

3月1日からは、1dayパス制から、体験するアトラクションのチケットを個別に購入するスタイルに変更となり、1日で複数のアトラクションを楽しむことや、学校や仕事終わりに好きな1アトラクションに没入することもできる。

貴族とディナーもいただける新アトラクション

「真夜中の晩餐会 Secret of Gilbert's Castle」

25年4月後半スタート

ゲストは、煌めくシャンデリアと、燭台が照らす優雅な晩餐会に出席し、貴族との会話やダンス、個室での秘密の体験をしながら、その世界に没入する。

19世紀のヨーロッパをモチーフにした舞台は、貴族の住む贅沢な邸宅だけでなく、礼拝堂や理髪店など街の様子も再現。ゲストは、その時代に生きているかのような感覚で、貴族の優雅な生活と、その裏に隠された誰も知らない秘密を目撃する。

晩餐会シーンでは実際にコースディナーを提供し、味覚や嗅覚までも物語の一部となる、最高級のイマーシブシアターだ。

登場キャラクター数:25

体験可能人数:50人

体験時間:120分

料金:未定

クリエイティブ・ディレクター:興山友恵

新アトラクションとして生まれ変わる

「ザ・シャーロック~ジェームズ・モリアーティの逆襲」



リアルに再現された19世紀のロンドンの街を舞台に繰り広げられる「ザ・シャーロック」は、これまでの物語を序章とした二幕制の「ザ・シャーロック ~ジェームズ・モリアーティの逆襲」という新しい作品に生まれ変わる。

シャーロック・ホームズの宿敵、ジェームズ・モリアーティ教授も登場。一幕で事件の渦に巻き込まれ物語に没入したゲストは、その没入した状態で二幕へ突入し、さらに深い二段階の没入体験を楽しめる。

また、進化した「ザ・シャーロック」は、使用エリアを拡大し、個室での少人数体験を追加することで、最大180人のハイキャパシティーで楽しむダイナミックな作品の魅力と、登場人物との濃密で繊細な体験がこれまで以上に楽しめる。

登場キャラクター数:約40

体験可能人数:最大180人

体験時間:120分

料金:7800円

クリエイティブ・ディレクター:津野庄一郎

人気の2アトラクションもアップグレード

「江戸花魁奇譚」

「東京リベンジャーズ イマーシブ・エスケープ」

江戸遊郭の独特な世界観に没入し、そこに息づく住人や怪しげな雰囲気、巻き起こる衝撃的な瞬間を最大30人で体験する「江戸花魁奇譚」は、これまでの濃密で官能的な体験をそのままに、マルチエンディングでさらに美しく、切ない結末を体験できる。

コミックス累計発行部数8000万部、TVアニメも大人気の『東京リベンジャーズ』の脱出型イマーシブシアターが「東京リベンジャーズ イマーシブ・エスケープ」だ。

アップデート後は、キャラクターと間近で接する少人数での体験をこれまでの3倍に増やすことで、武道、ドラケン、場地、千冬など東卍メンバーとの関係性がさらに親密になり、深く作品の世界観に没入できる。

「江戸花魁奇譚」

体験時間:70分

料金:1万4800円

クリエイティブ・ディレクター:興山友恵

「東京リベンジャーズ イマーシブ・エスケープ」

体験時間:105分

料金:7800円

クリエイティブ・ディレクター:津野庄一郎

2月5日(水)から

「フォルテヴィータ ザ・ファイナル~感謝フェスティバル~」



☆「フォルテヴィータ事件簿」フォルテヴィータ住民祭り

ヨーロッパのとある地方にある、刺激あふれる町「フォルテヴィータ」に住む個性豊かな住民との特別な祭り。

☆パーティー・フェスタ! ~Grand Finale~

映画さながらのパーティーシーンに没入。期間限定の特別演出で、踊り、はしゃぎ、歌いつくそう!

☆ザ・キャバレー ~Grand Finale~

ヨーロッパの街の片隅で、魅惑の夜に没入。みんなで乾杯して、忘れられない夜を!

☆【推しの子】イマーシブ・ラリー ぴえヨンスペシャルライブレッスン

熱血度倍増「ぴえヨンスペシャルライブレッスン」。B小町の海外ライブを盛り上げよう!

©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

SHERLOCK HOLMES, DR. WATSON, and are trademarks of Conan Doyle Estate Ltd.®

©赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会