イマーシブな新しい形の体験型エンターテイメントショー開幕です
本日19時発売開始!! イマーシブ・フォート東京が新作アトラクション「フォルテヴィータの追憶」を発表!!
2025年10月18日 00時01分更新
イマーシブ・フォート東京は、11月17日から新作アトラクション「フォルテヴィータの追憶」をオープンすると発表した。チケットは大人7800円、大学生4800円、高校生以下4400円（ワンドリンク付き）で、10月18日の19時から販売開始となる。
「イマーシブ・フォート東京」は、「完全没入型」をコンセプトに掲げる、ライブ・エンターテイメント施設。世界観を緻密に再現した5つの作品での、演者とのリアルな対話、観客の行動により展開が変わるマルチェンディング構成など、イマーシブ演劇の醍醐味を随所に盛り込んだ構成で注目を集める。
現在のシアターは5つで、今回の「フォルテヴィータの追憶」で6となる。
☆19世紀ロンドンを舞台に事件を追う
「The Sherlock」
☆劇場型謎解きゲーム
「今際の国のアリス」
☆体験型演劇
「東京リベンジャーズ」
☆江戸の遊郭を体験できる
「江戸花魁奇譚」
☆19世紀フランス貴族とディナーを楽しめる
「真夜中の晩餐会」
24年4月にスタートした「フォルテヴィータ事件簿」は、イマーシブ体験でマフィア、踊り子、軍人、船乗り、 BARのマスターなど、愉快で個性的なキャラクターが事件を巻き起こす名物アトラクションだったが、25年3月に終了した。
復活を熱望するファンに応え、イマーシブシアターの要素を取り入れた新しい形の体験型エンターテイメントショー「フォルテヴィータの追憶」として生まれ変わる。
「フォルテヴィータの追憶」は、フォルテヴィータという街の名前や設定、そこに住む「住人」はそのままに、新たな体験型エンターテイメントショーにすることで、イマーシブ初心者の方でも安心して楽しめる形に進化した。
タイトル：「フォルテヴィータの追憶」
体験時間：90分
開催時間：平日（休館日以外）19:30～21:00
参加可能年齢：4歳以上
料金：大人7800円、大学生4800円、高校生以下4400円（ワンドリンク付き）
チケット販売開始日：2025年10月18日（土）19:00
1日限定のイベント
「フォルテヴィータ・ハロウィン」
11月の常設公演に先駆けて、10月31日には特別イベント「フォルテヴィータ・ハロウィン」を開催する。こちらも10月18日19時発売だ。
「フォルテヴィータ事件簿」のファンと一夜限りのハロウィン・ナイトを楽しむ催しだ。死後の世界の扉が開き、現世との境界線が薄れる日とされている10月31日の夜を、フォルテヴィータの住人とともに楽める。
タイトル：「フォルテヴィータ・ハ ロウィン」
体験時間：90分
開催時間：2025年10月31日（金）19:30～21:00
料金：大人7800円、大学生4800円、高校生以下4400円
チケット販売開始日：2025年10月18日（土）19:00