本日19時発売開始!! イマーシブ・フォート東京が新作アトラクション「フォルテヴィータの追憶」を発表!!





イマーシブ・フォート東京は、11月17日から新作アトラクション「フォルテヴィータの追憶」をオープンすると発表した。チケットは大人7800円、大学生4800円、高校生以下4400円（ワンドリンク付き）で、10月18日の19時から販売開始となる。

「イマーシブ・フォート東京」は、「完全没入型」をコンセプトに掲げる、ライブ・エンターテイメント施設。世界観を緻密に再現した5つの作品での、演者とのリアルな対話、観客の行動により展開が変わるマルチェンディング構成など、イマーシブ演劇の醍醐味を随所に盛り込んだ構成で注目を集める。

現在のシアターは5つで、今回の「フォルテヴィータの追憶」で6となる。

☆19世紀ロンドンを舞台に事件を追う

「The Sherlock」



☆劇場型謎解きゲーム

「今際の国のアリス」



☆体験型演劇

「東京リベンジャーズ」



☆江戸の遊郭を体験できる

「江戸花魁奇譚」



☆19世紀フランス貴族とディナーを楽しめる

「真夜中の晩餐会」

24年4月にスタートした「フォルテヴィータ事件簿」は、イマーシブ体験でマフィア、踊り子、軍人、船乗り、 BARのマスターなど、愉快で個性的なキャラクターが事件を巻き起こす名物アトラクションだったが、25年3月に終了した。

復活を熱望するファンに応え、イマーシブシアターの要素を取り入れた新しい形の体験型エンターテイメントショー「フォルテヴィータの追憶」として生まれ変わる。

「フォルテヴィータの追憶」は、フォルテヴィータという街の名前や設定、そこに住む「住人」はそのままに、新たな体験型エンターテイメントショーにすることで、イマーシブ初心者の方でも安心して楽しめる形に進化した。

タイトル：「フォルテヴィータの追憶」

体験時間：90分

開催時間：平日（休館日以外）19:30～21:00

参加可能年齢：4歳以上

料金：大人7800円、大学生4800円、高校生以下4400円（ワンドリンク付き）

チケット販売開始日：2025年10月18日（土）19:00

1日限定のイベント

「フォルテヴィータ・ハロウィン」



11月の常設公演に先駆けて、10月31日には特別イベント「フォルテヴィータ・ハロウィン」を開催する。こちらも10月18日19時発売だ。

「フォルテヴィータ事件簿」のファンと一夜限りのハロウィン・ナイトを楽しむ催しだ。死後の世界の扉が開き、現世との境界線が薄れる日とされている10月31日の夜を、フォルテヴィータの住人とともに楽める。

タイトル：「フォルテヴィータ・ハ ロウィン」

体験時間：90分

開催時間：2025年10月31日（金）19:30～21:00

料金：大人7800円、大学生4800円、高校生以下4400円

チケット販売開始日：2025年10月18日（土）19:00