マクドナルド「ナゲット」30ピースが激安に！ 7日間限定、1ピース約32円

マクドナルドは12月19日～25日までの期間「チキンマックナゲット30ピース（ソース6個付き）」を特別価格950円で販売します。

通常価格1480円のところ530円オトクに。「トクニナルド」キャンペーンの施策の一環です。

15ピースに加え「30ピースナゲット」がお安く！

チキンマックナゲットは、外はカリッと、中はジュワッとジューシーに揚げられた、人気の定番サイドメニュー。

マクドナルドは11月19日より、この「チキンマックナゲット15ピース（ソース3個付き）」を特別価格で販売するキャンペーンを実施していますが、12月19日からは7日間限定で「チキンマックナゲット30ピース（ソース6個付き）」もキャンペーンの対象に加わります。

30ピースの場合、ナゲットのソースは期間限定の「ガーリックバターステーキソース」「チーズフォンデュ風ソース」と、定番の「バーベキューソース」「マスタードソース」とあわせて計4種のソースから好きなもの6個が選べます。

今回のキャンペーンでは、「すみっコぐらし」とコラボレーションし、オリジナルパッケージ（1種・数量限定）で提供されます。期間限定ソースパッケージにもキャラクターがデザインされていますよ。

▼期間限定ソース2種

ガーリックバターステーキソースは、ソテーガーリックの旨味に、バターのほんのりやさしい甘さと香ばしい風味を合わせたステーキソース。ステーキソースにバターの風味を加えることで、冬にぴったりな贅沢な味わいに仕上げたとしています。

チーズフォンデュ風ソースは、3種のチーズ（カマンベール、チェダー、パルメザン）をブレンドした、深みのあるチーズソースで、チキンブイヨンやオニオンパウダーの旨味が後をひくそう。こどもから大人まで幅広い層に親しまれやすい王道の味わい。

ナゲット20個買うより30個が安い

年末に向けて、人と集まる機会が増えるこの時期にうれしいナゲットセール。ちなみに、「チキンマックナゲット 5ピース」は290円なので、5ピースを4つ＝20ピース（290円×4＝1160円）買うより、30ピースを買ったほうがお得です。



なお、950円で30ピースを買った場合、ナゲット1ピースあたり約32円の計算です。5ピース290円の場合、1ピースあたり約58円なので、お得さは歴然。



クリスマスパーティーの集まりにナゲットを大量に買い込むのもアリ！？





また、すでに第1弾が公開されSNSで話題を呼んだバーチャルシンガー「巡音ルカ」とのコラボ企画「ダブルトクナゲット」の第2弾が12月19日にマクドナルド公式Xにて公開予定とのこと。こちらも楽しみですね。



※記事中の価格は税込み