おにぎり・うどん90円がファイナル！かっぱ寿司の激安平日企画、わらび餅まで90円

かっぱ寿司は、12月22日～26日の平日限定で「歳末感謝祭」ファイナルを開催します。

今回の企画では「玉ねぎと油揚げの味噌汁」と「京わらび餅」を90円で販売します。すでに実施されている「香ばし炙りおにぎり」と「かけうどん」も、引き続き各90円で提供します。対象メニューは店内飲食限定です。

4品が驚きの90円に！

▲玉ねぎと油揚げの味噌汁 90円

玉ねぎの自然な甘みと油揚げの旨みが溶け込んだやさしい一杯で、お寿司との相性も抜群といいます。

▲京わらび餅 90円

きな粉の香ばしさとなめらかな食感が調和した和菓子で、食後のデザートとして選びやすい商品です。

▲（販売継続）香ばし炙りおにぎり 90円

直火で炙った香ばしい風味が特徴で、刻みたくあんが食感のアクセントになっています。

▲（販売継続）かけうどん 90円

だしの香りが立つシンプルな構成で、温かい麺類として季節に合わせた内容です。

年末の食卓を応援！

味噌汁から甘味まで、4品がそろって90円という衝撃の価格となっています。寒い日に、こうした温かい汁ものや軽い麺類が気軽に選べるのはうれしいですね。

食事の追加にも利用しやすく、気分に合わせて組み合わせを楽しめる点も魅力的！

※価格は税込み表記です。