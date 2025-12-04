広視野3440×1440の没入感が魅力。曲面ゲーミングモニター「VX3418-2KPC」をチェック

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

34インチ曲面ウルトラワイド「VX3418-2KPC」の概要

　ViewSonicのゲーミングモニター「34インチ 曲面型ウルトラワイドゲーミングモニター VX3418-2KPC」がAmazonで販売中だ。ゲームユーザー向けに最適化された最新技術を搭載し、51,906円で提供されている。

3440×1440解像度と1500Rカーブが生む没入感

　本モデルの特徴は、複数の先進機能が融合した34インチ曲面ウルトラワイドディスプレイである。アスペクト比21:9、解像度3440×1440の広い視野によりパノラマビューを実現し、ゲーム画面への没入感を高める。1500Rの曲面設計は視線移動を自然に促し、長時間プレイでも目の負担を抑えるとしている。

　応答速度は1ms（MPRT）に対応しており、ストリーキングやブレ、ゴーストを抑えた滑らかな映像表示が可能だ。HDR10のサポートにより、明暗や色の階調表現が豊かになり、コントラストの効いた映像が楽しめる。

144Hzリフレッシュレートと快適なプレイ環境を支える機能

　144Hzのリフレッシュレートにより、動きの激しいゲームタイトルでもクリアな描画を維持する。フリッカーフリー機能とブルーライトフィルターの搭載により、視認性を保ちながら目への負担軽減も図られている。

　保証期間は3年間で、長期間の使用にも安心感がある。接続端子はHDMIとDisplayPortを備え、さらに高さ調整機能に対応しているため、ユーザーのゲーム環境に合わせた柔軟なセッティングが可能だ。

Amazonで購入可能なウルトラワイドゲーミングモニター

　「34インチ曲面型ウルトラワイドゲーミングモニター VX3418-2KPC」は、現在Amazonで販売されている。デザイン性と機能性を両立した本モデルは、ゲーマーのプレイ環境に新たな選択肢を提供する。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

