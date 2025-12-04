広視野3440×1440の没入感が魅力。曲面ゲーミングモニター「VX3418-2KPC」をチェック

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

34インチ曲面ウルトラワイド「VX3418-2KPC」の概要

ViewSonicのゲーミングモニター「34インチ 曲面型ウルトラワイドゲーミングモニター VX3418-2KPC」がAmazonで販売中だ。ゲームユーザー向けに最適化された最新技術を搭載し、51,906円で提供されている。

3440×1440解像度と1500Rカーブが生む没入感

本モデルの特徴は、複数の先進機能が融合した34インチ曲面ウルトラワイドディスプレイである。アスペクト比21:9、解像度3440×1440の広い視野によりパノラマビューを実現し、ゲーム画面への没入感を高める。1500Rの曲面設計は視線移動を自然に促し、長時間プレイでも目の負担を抑えるとしている。

応答速度は1ms（MPRT）に対応しており、ストリーキングやブレ、ゴーストを抑えた滑らかな映像表示が可能だ。HDR10のサポートにより、明暗や色の階調表現が豊かになり、コントラストの効いた映像が楽しめる。

144Hzリフレッシュレートと快適なプレイ環境を支える機能

144Hzのリフレッシュレートにより、動きの激しいゲームタイトルでもクリアな描画を維持する。フリッカーフリー機能とブルーライトフィルターの搭載により、視認性を保ちながら目への負担軽減も図られている。

保証期間は3年間で、長期間の使用にも安心感がある。接続端子はHDMIとDisplayPortを備え、さらに高さ調整機能に対応しているため、ユーザーのゲーム環境に合わせた柔軟なセッティングが可能だ。

Amazonで購入可能なウルトラワイドゲーミングモニター

「34インチ曲面型ウルトラワイドゲーミングモニター VX3418-2KPC」は、現在Amazonで販売されている。デザイン性と機能性を両立した本モデルは、ゲーマーのプレイ環境に新たな選択肢を提供する。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。