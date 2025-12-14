このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

藤川めいと社員旅行だと!? 8th DVDは美しくて仕事もできる職場のマドンナ役！

2025年12月14日 19時00分更新

文● 清水　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　110cm・Kカップの美形グラドルとして高い人気を誇る藤川めい（ふじかわ・めい）さんが、8th DVD「夢中になって」（発売元：竹書房、収録時間：122分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月24日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

　9月に都内で撮影された8th DVDは、とある企業に勤める会社員という役どころ。美しくて仕事もできる職場のマドンナなのだが、社員旅行をきっかけに同僚（＝視聴者）と仲よくなっていく様子が描かれる。

――前作は「同級生との再会」がテーマでしたが、また新たな役柄に挑戦ですね。

【藤川めい】　だんだん気持ちが高まり、最後は結ばれちゃうかも……みたいな凝った物語になっています。衣装もメイクもすべてがお気に入り。藤川めいの最高傑作だと思います。

――シーンとしては？

【藤川めい】　社員旅行なのでトランクを持って歩いたり、部屋でシャツを脱いで同僚とイチャイチャを始めたり、真っ白なウエディング衣装を着たりしました。全チャプターを通して胸はめちゃくちゃ揺れています。

――オススメは？

【藤川めい】　私のことが気になって仕方がない専務（＝視聴者）に呼び出されるシーンです。「急にどうしたのですか？」「困ります」といったセリフもあるし、自分のなかでは演技が上手にできたんじゃないかと。胸が強調されたワンピースだったし、顔も盛れていたし、完璧と言えるほど仕上がった姿を楽しんでほしいです。

――ほか注目は？

【藤川めい】　めでたく結ばれてからの寝室シーンになるのですが、オイルを塗って全身テカテカの姿を披露したことです。初めての挑戦したのですが、オイルを塗るときに改めて「胸が大きいな」と実感（笑）。床が滑って何度も転んでしまったのが思い出に残っています。

　ツンとした印象で近寄りがたい雰囲気のある藤川さんだが、実はとても話しやすくてフレンドリー。虜になる人も多く、イベント会場も多くのファンで埋まった。12月20日に都内にて、「きらりフォトセッション」による撮影会＆クリスマスオフ会も開催予定だ。

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

電撃PSO2バナー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中