110cm・Kカップの美形グラドルとして高い人気を誇る藤川めい（ふじかわ・めい）さんが、8th DVD「夢中になって」（発売元：竹書房、収録時間：122分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月24日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

9月に都内で撮影された8th DVDは、とある企業に勤める会社員という役どころ。美しくて仕事もできる職場のマドンナなのだが、社員旅行をきっかけに同僚（＝視聴者）と仲よくなっていく様子が描かれる。

――前作は「同級生との再会」がテーマでしたが、また新たな役柄に挑戦ですね。

【藤川めい】 だんだん気持ちが高まり、最後は結ばれちゃうかも……みたいな凝った物語になっています。衣装もメイクもすべてがお気に入り。藤川めいの最高傑作だと思います。

――シーンとしては？

【藤川めい】 社員旅行なのでトランクを持って歩いたり、部屋でシャツを脱いで同僚とイチャイチャを始めたり、真っ白なウエディング衣装を着たりしました。全チャプターを通して胸はめちゃくちゃ揺れています。

――オススメは？

【藤川めい】 私のことが気になって仕方がない専務（＝視聴者）に呼び出されるシーンです。「急にどうしたのですか？」「困ります」といったセリフもあるし、自分のなかでは演技が上手にできたんじゃないかと。胸が強調されたワンピースだったし、顔も盛れていたし、完璧と言えるほど仕上がった姿を楽しんでほしいです。

――ほか注目は？

【藤川めい】 めでたく結ばれてからの寝室シーンになるのですが、オイルを塗って全身テカテカの姿を披露したことです。初めての挑戦したのですが、オイルを塗るときに改めて「胸が大きいな」と実感（笑）。床が滑って何度も転んでしまったのが思い出に残っています。

ツンとした印象で近寄りがたい雰囲気のある藤川さんだが、実はとても話しやすくてフレンドリー。虜になる人も多く、イベント会場も多くのファンで埋まった。12月20日に都内にて、「きらりフォトセッション」による撮影会＆クリスマスオフ会も開催予定だ。