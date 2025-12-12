「宮崎牛」「牡蠣」「肉寿司」が食べ放題！冬の大盤振舞フェアで100分制の至福

「焼肉どんどん亭」は12月8日より、冬の期間限定フェア「宮崎牛・瀬戸内産牡蠣・肉寿司 冬の大盤振舞」を開催中です。



開催期間は2月下旬までの予定で、全店にて実施。

「宮崎牛・瀬戸内産牡蠣・肉寿司」が食べ放題！

焼肉食べ放題を提供する「焼肉どんどん亭」では、年末に向けたフェアを開催中。テ「宮崎牛・瀬戸内産牡蠣・肉寿司 冬の大盤振舞」では、宮崎牛のロースやステーキ、瀬戸内産の大粒牡蠣、さらに肉寿司やデザートなどをそろえ、冬ならではのラインアップを用意しています。



食べ放題の「デラックスコース」「プレミアムコース」を注文すると、本フェアの全メニューを追加料金なしで楽しめます。また、単品注文も可能です。



食べ放題は基本100分制で、「デラックスコース」4708円、「プレミアムコース」6578円で利用できます（店舗によって異なることも）。



<フェアの食べ放題メニュー>

▲宮崎牛 至高の10秒ロース（単品の場合979円）

美しいサシが入った宮崎牛ロースを薄切りにし、網の上で軽く炙って食べる一品です。短時間で火を入れることで、口の中でとろけるような食感と、和牛特有の甘みのある脂を味わえるといいます。

▲宮崎牛 極上赤身のロースステーキ（単品の場合979円）

宮崎牛の赤身をステーキカットで提供します。ほどよい脂と赤身の旨味が特徴といい、わさびやポン酢でさっぱり食べられます。

▲大きな大きな蒸し牡蠣 ポン酢がけ（単品の場合649円）

瀬戸内海産の大粒牡蠣を蒸し上げ、素材の旨味を凝縮しました。ポン酢をかけることで、牡蠣のクリーミーさと酸味が調和するといいます。

▲大粒牡蠣のアヒージョ バゲット添え（単品の場合979円）

ニンニクとオリーブオイルの香りが食欲を誘うというアヒージョです。牡蠣のエキスが溶け出したオイルを、バゲットに浸して味わいます。

▲牡蠣辛麺（単品の場合979円）

▲ごほうび肉寿司（単品の場合649円）

▲みんな大好き大きなチョコパイ（単品の場合429円）

店舗限定・揚げたての牡蠣メニューも！

冬季・店舗限定で、揚げたての牡蠣メニューも食べ放題に追加されます。

▲邑久の牡蠣フライ（単品の場合649円）

※中島店・加須山店限定

岡山県邑久産の牡蠣を使い、サクッとした衣の中に旨味を閉じ込めたというカキフライです。タルタルソースとの相性は抜群とのこと。

▲広島県産 大粒牡蠣串カツ（単品の場合275円）

※中島店・加須山店以外の店舗で取り扱い

広島県産の牡蠣を使用した串カツです。香ばしい衣と牡蠣の濃い旨味を楽しめるといいます。

なお、仕入れ状況により産地が変わる場合があります。

冬のごちそうを一気に解禁

冬らしいごちそうを気軽に楽しめるフェアがスタート。宮崎牛の炙りロースや蒸し牡蠣など、季節の素材を取り入れたメニューが特に魅力的です。

季節感をしっかり感じられるメニューが並び、家族でもグループでも利用しやすいフェアとなっています。年末の集まりに利用しては？

※価格は税込み表記です。